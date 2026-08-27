Se cayó la jugada de Macri: la Magistratura aprobó por unanimidad el presupuesto del Poder Judicial

El Consejo de la Magistratura aprobó este miércoles por unanimidad, con 18 votos a favor, el presupuesto 2027 pese al faltazo de la consejera del PRO Jimena De la Torre, que había sido instruida para no dar quórum.

Faltazo, sospechas y 18 votos que desbarataron la estrategia

La sesión estaba en riesgo por dos ausencias: la senadora Anabel Fernández Sagasti, con embarazo avanzado y dispensa médica para no viajar, y Jimena De la Torre, la representante de los abogados cercana a Macri.

De la Torre avisó que tenía un viaje a Junín y no se conectó ni siquiera por Zoom, lo que despertó suspicacias en el Consejo. Según fuentes judiciales, la consejera estaba molesta por haber tenido que bajar su pedido de certeza para saber si podía ir por la reelección. Macri la había bancado incluso cuando Daniel Angelici intentó dejarla afuera de las listas.

Con esa jugada, el ex presidente se queda sin su cuota de poder en el organismo. En el PRO ya suena como posible reemplazo la legisladora Antonela Giampieri, abogada y cercana a Darío Nieto.

Del otro lado, los consejeros que responden a Diego Molea habían resistido hace dos semanas la idea de Horacio Rosatti de aprobar el presupuesto sin plenario, amparado en el artículo 15 del reglamento. “No queremos comprarnos una interna que no es nuestra”, había sido el mensaje a otros estamentos.

Finalmente, todos los presentes votaron a favor. El viceministro de Justicia, Santiago Viola, defendió el cálculo y dijo que contempla “todas las necesidades del año que viene, para el fortalecimiento institucional y la modernización de la justicia”.

La crítica que se coló en la votación: más plata para autos que para elegir jueces

El debate duró apenas 11 minutos, pero dejó una perlita. El abogado César Grau votó a favor “por responsabilidad institucional”, pero cuestionó con dureza la distribución.



Según expuso, la Escuela Judicial, que se encarga de formar y seleccionar magistrados, tiene asignados $778 millones para 2027. En cambio, el mantenimiento de la flota de 405 vehículos del Poder Judicial, muchos de alta gama, se lleva $2.318 millones.

Grau pidió que los jueces empiecen a usar la SUBE. “El día que veamos un magistrado, un camarista, un alto funcionario viajar en colectivo, en subte, como lo hacía Francisco, la credibilidad en el Poder Judicial va a subir”, lanzó en el recinto.

Con esa votación, el Consejo cerró una discusión que mezclaba presupuesto, internas y reelecciones, y dejó expuesta la pérdida de influencia de Macri en un órgano clave.