La Policía de Entre Ríos rindió homenaje a los policías que ofrendaron su vida en cumplimiento del deber
La Cooperativa Electrica de Concordia informa
Entre Rios25/08/2026 Emilio Soto
Este miercoles la Cooperativa Electrica de Concordia estra realizando manteniminetos en la red de localidades cercanas.
(26/8) MANTENIMIENTO DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN: CORTE DE ENERGÍA A LAS 13:00
HORARIO: 13:00 a 13:30 aprox.
AFECTARÁ A: zonas de la localidad de Puerto Yeruá.
(26/8) MANTENIMIENTO DE RED DE MEDIA TENSIÓN: CORTE DE ENERGÍA A LAS 11:30
HORARIO: 11:30 a 13:00 aprox.
AFECTARÁ A: localidad de Osvaldo Magnasco y zonas aledañas.
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confirmadoEntre Rios25/08/2026
Allí defendió una relación de acompañamiento entre el Estado y el sector productivo, cuestionó las retenciones y aseguró que su gestión busca posicionarse “del lado del que produce”.
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Y los otros gerarcas del gobierno de Frigerio y de Milei les llegara el collar? O seguiran como castos, puros y honrrados narcoslibertarios vende patria ? Y los alcahutes baratos seguiran defendiendo todo sin ver la realidad ?
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