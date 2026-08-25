PREGONANDO PREGONANDO

La Cooperativa Electrica de Concordia informa

Este miercoles la Cooperativa Electrica de Concordia estra realizando manteniminetos en la red de localidades cercanas.
Entre Rios25/08/2026 Emilio Soto

(26/8) MANTENIMIENTO DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN: CORTE DE ENERGÍA A LAS 13:00
HORARIO: 13:00 a 13:30 aprox.
AFECTARÁ A: zonas de la localidad de Puerto Yeruá.

(26/8) MANTENIMIENTO DE RED DE MEDIA TENSIÓN: CORTE DE ENERGÍA A LAS 11:30
HORARIO: 11:30 a 13:00 aprox.
AFECTARÁ A: localidad de Osvaldo Magnasco y zonas aledañas.

cortes programados
cortes programados
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Y los otros gerarcas del gobierno de Frigerio y de Milei les llegara el collar? O seguiran como castos, puros y honrrados narcoslibertarios vende patria ? Y los alcahutes baratos seguiran defendiendo todo sin ver la realidad ?
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