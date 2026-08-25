La Cooperativa Electrica de Concordia informa

(26/8) MANTENIMIENTO DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN: CORTE DE ENERGÍA A LAS 13:00

HORARIO: 13:00 a 13:30 aprox.

AFECTARÁ A: zonas de la localidad de Puerto Yeruá.

(26/8) MANTENIMIENTO DE RED DE MEDIA TENSIÓN: CORTE DE ENERGÍA A LAS 11:30

HORARIO: 11:30 a 13:00 aprox.

AFECTARÁ A: localidad de Osvaldo Magnasco y zonas aledañas.