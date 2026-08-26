Alerta epidemiológica por esporotricosis en felinos

El Consejo Profesional de Médicos Veterinarios (CPMV) emitió una alerta epidemiológica por casos de esporotricosis en felinos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Gran Buenos Aires. Ante este escenario, difundió una serie de recomendaciones destinadas a reforzar la detección temprana, la bioseguridad, la toma y conservación de muestras y la notificación obligatoria de los casos sospechosos.

La comunicación se da en el marco de una nueva circular del Ministerio de Salud de la Nación y del protocolo de actuación elaborado por el Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur”, que pone el foco en la importancia de los médicos veterinarios para contener la circulación de la enfermedad y reducir los riesgos para la salud pública.

También se advierte sobre la posibilidad de exposición a partir de estornudos, razón por la cual las medidas de protección personal adquieren especial relevancia durante la atención clínica.

La esporotricosis es una infección causada por el hongo Sporothrix brasiliensis, cuyo principal reservorio y transmisor es el gato doméstico. La transmisión hacia las personas y otros animales puede producirse a través de mordeduras, arañazos o por el contacto con secreciones de felinos infectados.

¿Cuándo sospechar de esporotricosis?

Entre los principales signos clínicos se encuentran la aparición de múltiples nódulos, úlceras y lesiones costrosas, principalmente en la cabeza, el hocico, las orejas y la cola. Estas lesiones pueden presentar secreciones y, en determinados cuadros, provocar deformación nasal.

El criterio de sospecha establecido contempla especialmente a los felinos con piodermias nodulares o ulcerativas crónicas y aquellos que presentan afecciones nasales granulomatosas que no responden al tratamiento con antibióticos.

Frente a estos casos, avanzar rápidamente con el diagnóstico resulta fundamental no solo para el abordaje individual del paciente, sino también para limitar una eventual transmisión a otros animales y a las personas.

Bioseguridad: qué protección utilizar en el consultorio

El protocolo del Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur” establece medidas estrictas de protección para quienes manipulen animales sospechosos. Se recomienda utilizar doble par de guantes de látex o nitrilo, barbijo o máscara para disminuir la exposición a aerosoles, gafas o careta facial y camisolín o guardapolvo de manga larga.

En aquellos animales cuyo temperamento o nivel de estrés dificulte una manipulación segura, se recomienda implementar una contención física adecuada o recurrir a una sedación ligera. El objetivo es minimizar las posibilidades de mordeduras, arañazos o exposición a secreciones durante la consulta y la toma de muestras.

Una vez finalizada la atención, las superficies y camillas deberán desinfectarse con hipoclorito de sodio al 1% durante 10 minutos y, posteriormente, con alcohol al 70%.

Cómo tomar correctamente las muestras

Otro de los puntos centrales del protocolo está relacionado con la obtención y conservación del material destinado al diagnóstico.

Antes del muestreo se deben remover suavemente las costras utilizando solución fisiológica estéril.

Un aspecto especialmente importante es evitar el uso de alcohol o yodo directamente sobre la lesión, ya que estas sustancias pueden inhibir el cultivo.

Para realizar el examen directo se debe rodar un hisopo con material exudativo sobre un portaobjetos seco.

En el caso del cultivo, el procedimiento indicado consiste en realizar un hisopado profundo sobre el borde de la úlcera e introducir posteriormente la muestra en un medio de transporte Stuart.

La regla de oro: nunca refrigerar las muestras

La conservación representa uno de los puntos críticos del procedimiento.

Las muestras deben mantenerse y remitirse a temperatura ambiente, entre 20 y 25 °C.

Desde el CPMV remarcaron especialmente que el material no debe refrigerarse ni congelarse, ya que esto puede comprometer el procesamiento diagnóstico.

En felinos convivientes que no presentan lesiones también está previsto realizar un muestreo. En esos casos se recomienda hisopar el vestíbulo nasal y cepillar los pliegues de las garras y el pelaje.

La notificación es obligatoria

La esporotricosis se encuentra comprendida dentro de los eventos que requieren notificación obligatoria.

Los casos deben registrarse de manera nominal y semanal en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, SNVS 2.0.

De esta manera, el diagnóstico veterinario adquiere también un rol epidemiológico, permitiendo aportar información para dimensionar la circulación de la enfermedad y adoptar medidas de control.

Tratamiento y manejo de los animales

Según la información difundida, el tratamiento de elección es el itraconazol y debe mantenerse durante al menos un mes después de la resolución clínica de las lesiones.

Además, se advierte que el uso de glucocorticoides está contraindicado.

En caso de fallecimiento del animal, el protocolo recomienda su cremación como medida destinada a evitar que el hongo sea nuevamente incorporado al ambiente y al suelo.

Frente al alerta vigente en CABA y el Gran Buenos Aires, las autoridades veterinarias insisten en fortalecer la sospecha clínica y cumplir estrictamente con los procedimientos de protección, diagnóstico y notificación.

La detección temprana de los animales infectados, el manejo adecuado dentro del consultorio y la correcta remisión de muestras se presentan así como herramientas centrales para contener el brote y reducir el riesgo de transmisión de una enfermedad en la que la medicina veterinaria ocupa un lugar clave dentro de la salud pública.

FUENTE: CPMV