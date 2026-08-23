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Colapinto, de gran largada y sancionado, terminó 14° en Países Bajos

El argentino picó magistralmente pero, por infringir banderas amarillas, hipotecó una carrera que ganó Norris y tuvo a Gasly sumando un punto, décimo.
deportes23/08/2026 Sergio Stuart

imageZandvoort se despidió de la Fórmula 1 con una carrera cambiante, una pista húmeda, estrategias diferentes y un final que tuvo a varios pilotos peleando hasta las últimas vueltas. Para Franco Colapinto, sin embargo, quedó la sensación de que pudo haber sido mucho más. El argentino tuvo una largada espectacular, se metió en zona de puntos y llegó a soñar con una buena cosecha para Alpine, pero una sanción por una infracción bajo bandera amarilla hipotecó completamente su carrera. Terminó 14°, mientras que Pierre Gasly rescató el décimo puesto y un punto.

Colapinto en Zandovoort (REUTERS).Colapinto en Zandovoort (REUTERS).

La lluvia había aparecido antes de la carrera y dejó el asfalto húmedo para las primeras vueltas, aunque el pronóstico anticipaba la salida del sol y viento suficiente para secar rápidamente la pista.

Y Franco hizo lo que suele hacer en las largadas: salió como un misil. Desde el 14° lugar tuvo un pique perfecto y se devoró a los dos Audi por la izquierda de la angosta pista, ganando posiciones de entrada. Poco después, además, se produjo el accidente de Max Verstappen, quien perdió el control al pisar una zona mojada y terminó rompiendo su auto. El incidente provocó la bandera roja y obligó a una nueva largada.

Cuando la carrera volvió a ponerse en marcha, Colapinto había subido hasta el décimo lugar, mientras que Gasly había avanzado del 11° al noveno. Ambos también habían superado a Yuki Tsunoda. Adelante, Lando Norris continuaba primero, pero ahora tenía detrás a Kimi Antonelli, quien había superado a su compañero de Mercedes, George Russell.

La sanción que cambió todo

La segunda largada se produjo a las 10.33, 33 minutos después de la partida original, pero trajo una noticia que terminó siendo determinante para Colapinto. Oliver Bearman quedó detenido al costado de la pista y, al mismo tiempo, la FIA comenzó a investigar al argentino y a Arvid Lindblad por haber pasado rivales mientras regían banderas amarillas.

La resolución fue durísima para los dos: drive through, es decir, la obligación de atravesar la calle de boxes sin detenerse a trabajar sobre el auto y regresar a la pista. Para Colapinto fue un golpe enorme, porque pasó de estar décimo y con posibilidades concretas de sumar puntos a quedar último entre los 20 pilotos que seguían en carrera. Por eso se hipotecó su carrera en Zandvoort.

Colapinto fue penalizado (REUTERS).Colapinto fue penalizado (REUTERS).

Mientras Antonelli tomaba el liderazgo por delante de los McLaren de Norris y Oscar Piastri, Gasly seguía siendo la gran esperanza de Alpine y marchaba octavo. Colapinto, en cambio, quedó condenado a remontar desde el fondo. Lindblad consiguió superar a los dos Cadillac y hasta Gabriel Bortoleto, que había parado temprano para cambiar neumáticos, pasó a los autos estadounidenses mientras Franco los veía desde atrás.

En la vuelta 19, Gasly cumplió con el plan de Alpine y entró a boxes para colocar los neumáticos duros y volvió en el 13° lugar. Colapinto también realizó su primera parada y puso las gomas blancas, pero regresó último, a unos 19 segundos de Lance Stroll, que ocupaba el 19° puesto.

Adelante, las paradas empezaban a modificar las posiciones. Piastri perdió mucho tiempo en su ingreso a boxes y cedió terreno ante Russell, mientras Antonelli continuaba al frente por delante de Norris.

Gasly también sufrió

La pista todavía presentaba sectores húmedos y Gasly intentó aprovechar una oportunidad para superar a Lindblad. Pero la maniobra no salió como esperaba: perdió también la posición con Nico Hülkenberg y cayó al 12° lugar. En el box de Alpine se querían morir porque el francés había estado en condiciones de pelear por los puntos y la situación se había complicado.

Piastri tampoco la pasaba bien. Las dos Ferrari aprovecharon sus problemas y lo superaron para colocarse sextas. En medio de todos esos movimientos, Gasly recuperó terreno gracias a las paradas de los demás y llegó a ubicarse décimo, mientras Colapinto también aprovechaba el movimiento para subir al 15° puesto.

Los Alpine en la pelea (REUTERS).Los Alpine en la pelea (REUTERS).

Todavía quedaban 34 vueltas y los neumáticos parecían tener que aguantar demasiado, pero el argentino necesitaba prácticamente un milagro para meterse en los puntos después de la sanción.

A falta de 20 vueltas, Alpine volvió a llamar a Colapinto a boxes. Esta vez le colocaron neumáticos blandos, los rojos, y el argentino regresó en el 16° lugar. Su carrera parecía definida muy lejos de los puntos.

La pelea importante estaba adelante. Antonelli comenzó a sufrir por la falta de agarre en los neumáticos traseros y Norris aprovechó que tenía un McLaren más competitivo para recuperar el liderazgo. También Hamilton, que llevaba gomas con más de 20 vueltas, comenzó a perder terreno.

El abandono de Esteban Ocon provocó un Virtual Safety Car y varios equipos aprovecharon para realizar su última parada. El final prometía emoción: Antonelli quedó tercero con neumáticos lisos nuevos y comenzó a acercarse a Russell, que pedía trabajo en equipo para evitar que lo superara el tanito.

Un 14° que maquilla poco

Gasly protagonizó una de las mejores maniobras de la carrera al superar a Tsunoda y recuperar el décimo puesto. El francés quedó entonces en posición de sumar un punto, aunque tenía por delante a un Fernando Alonso que defendía con los neumáticos duros y no le permitía avanzar.

Colapinto, mientras tanto, seguía peleando muy atrás, en el 16° lugar.

No fue una buena carrera para Colapinto.No fue una buena carrera para Colapinto.

Hasta que, a cinco vueltas del final, los dos Williams terminaron fuera de pista mientras peleaban entre ellos. El argentino aprovechó el incidente y avanzó dos posiciones para quedar 14°. No era el resultado que imaginaba después de aquella espectacular largada, pero al menos permitió maquillar un poco un domingo que se había torcido demasiado pronto.

Gasly pudo sostener el décimo lugar y le dio a Alpine un punto.

Adelante, Norris no tuvo problemas para quedarse con la victoria y cerrar de la mejor manera la despedida de Zandvoort del calendario. Antonelli terminó segundo y Russell completó el podio, después de que Hamilton intentara hasta el final arrebatarle el tercer puesto a su compañero, pero sin conseguirlo.

Para McLaren, el triunfo de Norris fue mucho más que una victoria: un aviso después del receso de la Fórmula 1. El campeón volvió a ganar y su equipo mostró que está dispuesto a recuperar el protagonismo.

Norris festeja (AP).Norris festeja (AP).

Para Colapinto, en cambio, quedó una sensación amarga. La largada había sido de puntos; la sanción convirtió el resto de la carrera en una remontada casi imposible. Zandvoort se va del calendario y el argentino se despide con un 14° puesto que, por todo lo que había mostrado en los primeros metros, pudo haber sido bastante más. Mucho más.

Así fue el GP de Países Bajos

Así quedaron las posiciones de la F1 tras el GP de Países Bajos

  1. Kimi Antonelli - 242 puntos
  2. George Russell - 183 puntos
  3. Lewis Hamilton - 183 puntos
  4. Lando Norris - 159 puntos
  5. Charles Leclerc - 155 puntos
  6. Max Verstappen - 112 puntos
  7. Oscar Piastri - 104 puntos
  8. Isack Hadjar - 68 puntos
  9. Liam Lawson - 49 puntos
  10. Pierre Gasly - 44 puntos
  11. Arvid Lindblad - 23 puntos
  12. Franco Colapinto - 19 puntos
  13. Oliver Bearman - 18 puntos
  14. Gabriel Bortoleto - 10 puntos
  15. Nico Hulkenberg - 6 puntos
  16. Carlos Sainz - 6 puntos
  17. Alexander Albon - 5 puntos
  18. Esteban Ocon - 3 puntos
  19. Fernando Alonso - 3 puntos
  20. Valtteri Bottas - 0 puntos
  21. Yuki Tsunoda - 0 puntos
  22. Lance Stroll - 0 puntos
  23. Sergio Pérez - 0 puntos
Antonelli sigue puntero (REUTERS).Antonelli sigue puntero (REUTERS).

Por qué sancionaron a Franco Colapinto en el GP de Países Bajos de F1

En la novena vuelta de la carrera en Zandvoort, después del relanzamiento, los comisarios deportivos le dieron un castigo gigantesco al argentino. Mirá el video de la maniobra que motivó la penalización.

Por qué sancionaron a Franco Colapinto en el GP de Países Bajos de F1

Por qué sancionaron a Franco Colapinto en el GP de Países Bajos de F1

Las posiciones del Gran Premio de Países Bajos

  1. Lando Norris
  2. Kimi Antonelli
  3. George Russell
  4. Lewis Hamilton
  5. Charles Leclerc
  6. Oscar Piastri
  7. Liam Lawson
  8. Nico Hulkenberg
  9. Fernando Alonso
  10. Pierre Gasly
  11. Yuki Tsunoda
  12. Arvid Lindblad
  13. Gabriel Bortoleto
  14. Franco Colapinto
  15. Sergio Pérez
  16. Carlos Sainz

No terminaron Albon, Bottas, Ocon, Stroll, Bearman y Verstappen.

¡Ganó Norris! (EFE)¡Ganó Norris! (EFE)

¡Final del Gran Premio de Países Bajos! Triunfo de Lando Norris y Colapinto fue 14°

El vigente campeón del mundo llevó al McLaren a lo más alto del podio. Antonelli quedó segundo y Russell finalizó tercero.

Ganó Norris (REUTERS).Ganó Norris (REUTERS).

Vuelta 68/72 | Nueva penalización contra Colapinto

El argentino volvió a violar la bandera amarilla durante el abandono de Ocon y recibirá 10 segundos de sanción cuando termine su carrera.

Vuelta 67/72 | Las posiciones a falta de cinco giros

  1. Norris
  2. Antonelli
  3. Russell
  4. Hamilton
  5. Leclerc
  6. Piastri
  7. Lawson
  8. Hulkenberg
  9. Alonso
  10. Gasly

Vuelta 55/72 | Virtual Safety Car tras abandono de Ocon

El Haas del francés se frenó y pudo dejarlo en zona segura. Varios pilotos aprovechan para hacer más detenciones en boxes. Colapinto, por ahora, gira en el 16° lugar.

Vuelta 54/72 | ¡Norris pasó a Antonelli y a Hamilton y es el nuevo líder!

El británico hizo dos grandes maniobras para volver a la primera posición. Antonelli, a su vez, también pasó a Hamilton y marcha segundo.

Vuelta 48/72 | Los pilotos ya paran en boxes por segunda vez

Antonelli y Norris ya frenaron y siguen arriba, aunque lidera Lewis Hamilton, quien todavía no se detuvo por segunda ocasión.

Vuelta 36/72 | Todo sigue igual en los primeros lugares

Antonelli lidera la carrera, con Norris siguiendolo de cerca y peleando por la punta.

Vuelta 26/72 | Antonelli recupera la punta

Con la parada de Hamilton, el italiano de Mercedes vuelve al primer lugar de la carrera, seguido por Norris y Russell, respectivamente.

Vuelta 23/72 | Siguen las detenciones en boxes y nuevo puntero

Antonelli y Norris entraron a cambiar gomas y Hamilton quedó, momentáneamente, en el primer puesto.

Vuelta 20/72 | Comienzan las paradas a boxes

Piatri y Russell, que peleaban arriba, entraron a pits y cambiaron gomas. Antonelli sigue liderando sobre Norris, mientras que Colapinto se mantiene 18°.

Vuelta 15/72 | Así están las posiciones tras las primeras vueltas

  1. Antonelli
  2. Norris
  3. Piatri
  4. Russell
  5. Leclerc
  6. Hamilton
  7. Lawson
  8. Gasly
  9. Hulkenberg
  10. Tsunoda
  11. Albon
  12. Ocon
  13. Alonso
  14. Stroll
  15. Sainz
  16. Lindblad
  17. Bottas
  18. Perez
  19. Colapinto
  20. Bortoleto

Vuelta 9/72 | Pésimas noticias para Colapinto: fue penalizado duramente por infringir la bandera amarilla

La FIA determinó que Franco adelantó a Tsunoda cuando no dabía durante el accidente de Verstappen y fue sancionado con un Drive-Through. De esta manera, cayó al 20° y último lugar de la tabla.

¡Se relanzó el GP de Países Bajos!

Kimi Antonelli le ganó por adentro a Norris y es el nuevo líder de la carrera.

¡Los autos vuelven a la pista en el GP de Países Bajos!

Los monoplazas comienzan a girar y a organizarsede cara a la relargada.

Confirmado: la carrera se relanzará a las 10.33

Tras casi media hora de espera, el GP de Países Bajos volverá a iniciar dentro de unos minutos.

Tras un gran inicio, Colapinto será 10° en la relargada

Franco pasó a los dos pilotos de Audi en la largada, ganando dos posiciones, y superó a Tsunoda instantes antes del accidente de Verstappen. Con el retiro del neerlandés de Red Bull, el argentino pasará al décimo lugar, dentro de la zona de puntos.

Pese a lo angosto de la pista en Zandvoort, el argentino pasó a los dos Audi en la primera vuelta (@ColapintoVault).

Vuelta 2/72 | ¡Tremenda piña de Verstappen y bandera roja!

El cuatro veces campeón del mundo golpeó de manera fortísimo el muro en el inicio del segundo giro y su Red Bull quedó destruido en medio de la pista. El piloto reportó que está bien, mientras que el resto de los autos volvió a boxes a la espera de la reandación.

El piloto de Red Bull chocó contra el muro en el inicio de la carrera. Video: @SC_ESPN

¡Arrancó el Gran Premio de Países Bajos!

Buena salida de Norris y Antonelli, que dejaron atrás a Russell y se escaparon en la punta. Colapinto, por su lado, ganó dos lugares y está 12°.

Se viene la vuelta de formación: en instantes arranca el GP de Países Bajos

Se viene el GP de Países Bajos (REUTERS).Se viene el GP de Países Bajos (REUTERS).

Las estrategias de neumáticos para el GP de Países Bajos

Con opciones de ir a una o dos paradas, estas son las recomendaciones de Pirelli para la carrera en el circuito de Zandvoort.

Las estrategias de neumáticos.Las estrategias de neumáticos.

Con Checo Perez saliendo desde boxes, así es la grilla de partido del GP de Países Bajos

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. George Russell (Mercedes)
  3. Kimi Antonelli (Mercedes)
  4. Oscar Piastri (McLaren)
  5. Lewis Hamilton (Ferrari)
  6. Charles Leclerc (Ferrari)
  7. Max Verstappen (Red Bull)
  8. Liam Lawson (Red Bull)
  9. Gabriel Bortoleto (Audi)
  10. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  11. Pierre Gasly (Alpine)
  12. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
  13. Nico Hülkenberg (Audi)
  14. Franco Colapinto (Alpine)
  15. Esteban Ocon (Haas)
  16. Alex Albon (Williams)
  17. Carlos Sainz (Williams)
  18. Fernando Alonso (Aston Martin)
  19. Lance Stroll (Aston Martin)
  20. Oliver Bearman (Haas)
  21. Valtteri Bottas (Cadillac)
  22. Sergio Pérez (Cadillac)
La grilla definitiva de partido del GP de Países Bajos.La grilla definitiva de partido del GP de Países Bajos.

Franco Colapinto, listo para el GP de Países Bajos: así llegaba al circuito de Zandvoort

Franco Colapinto (REUTERS).Franco Colapinto (REUTERS).
Franco Colapinto (REUTERS).Franco Colapinto (REUTERS).

Informe Fórmula 1: Alpine, el equipo que más novedades trajo al GP de Países Bajos

La F1 posteó en sus redes una lista con la cantidad de piezas que los equipos llevaron a Zandvoort y la escudería francesa lidera la tabla, aunque Colapinto no dispondrá de ellas; Gasly sí.

Informe Fórmula 1: Alpine, el equipo que más novedades trajo al GP de Países Bajos

Informe Fórmula 1: Alpine, el equipo que más novedades trajo al GP de Países Bajos

Briatore, conforme con las mejoras de Alpine en Países Bajos: “Debemos seguir apretando”

La escudería francesa estrenó ocho novedades en Zandvoort, pero solo en el auto de Gasly, que largará 8° en la Sprint, mientras que Colapinto partirá 13°. Tras la qualy, el italiano celebró las actualizaciones en el auto.

Flavio Briatore. (@AlpineF1Team)Flavio Briatore. (@AlpineF1Team)
Briatore, conforme con las mejoras de Alpine en Países Bajos: “Debemos seguir apretando”

Briatore, conforme con las mejoras de Alpine en Países Bajos: “Debemos seguir apretando”

Así quedaron las posiciones de la F1 tras la carrera Sprint de Países Bajos

  1. Antonelli (Mercedes) - 224 puntos
  2. Hamilton (Ferrari) - 171 puntos
  3. Russell (Mercedes) - 168 puntos
  4. Leclerc (Ferrari) - 145 puntos
  5. Norris (McLaren) - 134 puntos
  6. Verstappen (Red Bull) - 112 puntos
  7. Piastri (McLaren) - 96 puntos
  8. Hadjar (Red Bull) - 68 puntos
  9. Gasly (Alpine) - 43 puntos
  10. Lawson (RB) - 43 puntos
  11. Lindblad (RB) - 23 puntos
  12. Colapinto (Alpine) - 19 puntos
  13. Bearman (Haas) - 18 puntos
  14. Bortoleto (Audi) - 10 puntos
  15. Sainz Jr. (Williams) - 6 puntos
  16. Albon (Williams) - 5 puntos
  17. Ocon (Haas) - 3 puntos
  18. Hulkenberg (Audi) - 2 puntos
  19. Alonso (Aston Martin) - 1 punto
  20. Stroll (Aston Martin) - 0 puntos
  21. Bottas (Cadillac) - 0 puntos
  22. Pérez (Cadillac) - 0 puntos

Las posiciones de partida del GP de Países Bajos

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. George Russell (Mercedes)
  3. Kimi Antonelli (Mercedes)
  4. Oscar Piastri (McLaren)
  5. Lewis Hamilton (Ferrari)
  6. Charles Leclerc (Ferrari)
  7. Max Verstappen (Red Bull)
  8. Liam Lawson (Red Bull)
  9. Gabriel Bortoleto (Audi)
  10. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  11. Pierre Gasly (Alpine)
  12. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
  13. Nico Hülkenberg (Audi)
  14. Franco Colapinto (Alpine)
  15. Esteban Ocon (Haas)
  16. Alex Albon (Williams)
  17. Carlos Sainz (Williams)
  18. Fernando Alonso (Aston Martin)
  19. Lance Stroll (Aston Martin)
  20. Oliver Bearman (Haas)
  21. Valtteri Bottas (Cadillac)
  22. Sergio Pérez (Cadillac)

Franco quedó conforme con su labor en la qualy

" La ventaja es muy grande, estoy muy contento con mi laburo y creo que hice una gran clasificación. Estamos mas lentos que los Racing Bulls y Audi, no es nada nuevo estar detrás de ellos. Fue una buena sesión, maximicé mi parte", comentó Colapinto, que imagina que va a tener una carrera complicada debido a estar con el paquete viejo.

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