Colapinto, de gran largada y sancionado, terminó 14° en Países Bajos

Así quedaron las posiciones de la F1 tras el GP de Países Bajos
- Kimi Antonelli - 242 puntos
- George Russell - 183 puntos
- Lewis Hamilton - 183 puntos
- Lando Norris - 159 puntos
- Charles Leclerc - 155 puntos
- Max Verstappen - 112 puntos
- Oscar Piastri - 104 puntos
- Isack Hadjar - 68 puntos
- Liam Lawson - 49 puntos
- Pierre Gasly - 44 puntos
- Arvid Lindblad - 23 puntos
- Franco Colapinto - 19 puntos
- Oliver Bearman - 18 puntos
- Gabriel Bortoleto - 10 puntos
- Nico Hulkenberg - 6 puntos
- Carlos Sainz - 6 puntos
- Alexander Albon - 5 puntos
- Esteban Ocon - 3 puntos
- Fernando Alonso - 3 puntos
- Valtteri Bottas - 0 puntos
- Yuki Tsunoda - 0 puntos
- Lance Stroll - 0 puntos
- Sergio Pérez - 0 puntos