Excelente primer noche del Torneo Regional Masculino Juvenil
La sede del Club Estudiantes Concordia está albergando el Torneo Regional de Boxeo Amateur Juvenil Masculino.
El evento reune aproximadamente a 45 boxeadores de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe que buscan la clasificación al Campeonato Nacional de San Juan.
Día 1 - Viernes
🥇1er Combate
Gonzalo Bazan (Córdoba) venció a Lautaro Acosta (Santa fe)
🥇2do combate
Facundo Flores (Santa Fe) le ganó a Tomas Debrabandere (Entre Ríos)
🥇3er combate
Ignacio Rodriguez (Santa Fe) venció a Facundo Coronel (Córdoba)
🥇4to Combate
Nicolas Peralta (Santa Fe) se impuso a Gonzalo Prette (Entre Ríos)
🥇5to Combate
Tiziano Hermosilla (Entre Ríos) venció a Mateo Castillo (Córdoba)
🥇6to Combate
Mateo Gómez (Córdoba) le ganó a Ignacio Montiel (Santa Fe)
Este sábado son las respectivas finales desde las 21 horas.