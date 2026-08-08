Excelente primer noche del Torneo Regional Masculino Juvenil

La sede del Club Estudiantes Concordia está albergando el Torneo Regional de Boxeo Amateur Juvenil Masculino.

El evento reune aproximadamente a 45 boxeadores de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe que buscan la clasificación al Campeonato Nacional de San Juan.

Día 1 - Viernes

🥇1er Combate

Gonzalo Bazan (Córdoba) venció a Lautaro Acosta (Santa fe)

🥇2do combate

Facundo Flores (Santa Fe) le ganó a Tomas Debrabandere (Entre Ríos)

🥇3er combate

Ignacio Rodriguez (Santa Fe) venció a Facundo Coronel (Córdoba)

🥇4to Combate

Nicolas Peralta (Santa Fe) se impuso a Gonzalo Prette (Entre Ríos)



🥇5to Combate

Tiziano Hermosilla (Entre Ríos) venció a Mateo Castillo (Córdoba)

🥇6to Combate

Mateo Gómez (Córdoba) le ganó a Ignacio Montiel (Santa Fe)

Este sábado son las respectivas finales desde las 21 horas.