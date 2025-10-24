La Bolsa de Cereales de ER recibió al Equipo Económico de la Nación

El Equipo Económico de la Nación, encabezado por Juan Pazo, Director Ejecutivo de ARCA junto Pablo Lavigne, Secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía de la Nación y Felipe Nuñez, Asesor del MECON., visitó la Bolsa de Cereales donde se llevó a cabo un encuentro con actores económicos de la cadena de producción y comercialización agroindustrial.

Al respecto, Daniel Asseff, Vicepresidente de la entidad cerealista manifestó que “fue una buena reunión en la cual el equipo económico explicó los lineamentos de su política productiva, así como también los ejes de modernización y desburocratización sobre los cuales diseñaran la política impositiva y laboral. Por nuestra parte, planteamos la necesidad de articular de manera conjunta con ARCA el combate a la evasión en el comercio de granos, ya que constituye, más allá de una perdida para las cuentas públicas una grave competencia desleal que afecta a los actores productivos y comerciales. Nuestra Bolsa tiene experiencia en la lucha contra a la evasión con buenos resultados y la ponemos a disposición de las autoridades quienes mostraron buena predisposición. Por otro lado, transmitimos la necesidad de avanzar hacia el diseño de políticas laborales modernas que fomenten la inversión, el agregado de valor y la creación de empleo de manera federal e inclusiva.

Por supuesto que reiteramos nuestro histórico reclamo respecto a que los impuestos distorsivos, como los DEX, deben eliminarse, sabemos que el Gobierno coincide en ello, pero anteponen el objetivo de superávit fiscal”

Participaron autoridades y miembros del Consejo Directivo de la Bolsa, representantes de los sectores de la producción; acopio; corretaje; exportación; industria aceitera; industria avícola; insumos; fertilizantes; Cámara Arbitral y mercados, como así también de empresas agroindustriales constituyéndose un valioso ámbito de intercambio.





