AFoA Entre Ríos Impulsa la agenda Foresto-Industrial ante autoridades y empresarios

. Estas actividades incluyeron una reunión de trabajo con autoridades provinciales y una presentación en la Expo Concordia Produce, destacando el potencial exportador y la necesidad de apoyo gubernamental.

Diálogo y gestión con autoridades provinciales

El viernes 17 de octubre, representantes de AFoA Regional Entre Ríos mantuvieron un almuerzo de trabajo con el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Ing. Guillermo Bernaudo, y la directora del Área Forestal, Ing. Lorna Sacks. La agenda de la reunión abordó temas críticos para el sector:

-Infraestructura vial: se acordó la colaboración con Vialidad Provincial para priorizar caminos rurales con mayor tráfico de rollos forestales.

-Marco laboral: se discutió la preocupación por la judicialización de siniestros y desvinculaciones laborales, un tema que las autoridades provinciales están abordando.

-Costos operativos: se planteó el impacto del aumento en los costos de energía para los aserraderos.

-Comercio exterior: se gestionó la necesidad de agilizar trámites ante Aduana y SENASA para facilitar las exportaciones a Uruguay.

Presentación en la Expo Concordia Produce: potencial y desafíos

El 18 de octubre, el presidente de la AFoA Regional Entre Ríos realizó una presentación en la Expo Concordia Produce, junto a colegas de otros sectores. El foco de la charla fue la realidad y el potencial del sector foresto-industrial en la región. Allí se resaltaron las oportunidades para desarrollar negocios alternativos con la forestación y la madera, poniendo un énfasis particular en el potencial de exportación. Como cierre, se instó a las autoridades provinciales y municipales a brindar su acompañamiento en la búsqueda de mercados de exportación para la madera de eucalipto.

El panel contó con la asistencia del intendente de Concordia Francisco Azcué, funcionarios municipales, el diputado Fabio Quetglas y público en general.

AFoA Regional Entre Ríos continúa trabajando activamente para promover un marco favorable para el crecimiento sostenible de la industria, la generación de valor agregado y la expansión del sector en mercados internacionales