Este sábado SE CIERRA EL DUATLÓN RURAL
Si las condiciones climáticas lo permiten, este sábado 24 de octubre se correrá la última fecha del certamen 2025 de Duatlón Rural Concordiense, que tendrá comp epicentro la Bodega Robinson.
PREGONANDO PREGONANDO
La prueba se pondrá en marcha desde las 15 horas y sobre el final de la jornada se realizará la premiación.
Para este tevento está previsto que ser realicen 3 kilómetros de Pedestrismo, 20 de Mountain Bike y los finales 3 kilómetros de Pedestrismo. Se podrá participar de manera individual o duplas por sumatoria de edades.
Desde la organización indicaron que las inscripciones permanecerán habilitadas hasta el viernes a mediodía y la manera de anotrase será a través del sitio www.encarrera.com.ar/dua.
En cuanto a la entrega de kits de carrera, se precisó que ser realizará el mismo sábado dede 13.30 a 14.30 horas, previo a la lagada prevista para las 15 horas.
En cuanto al circuito de bicis, se confeccionó un trazado de10 kilómetros, que será empleado en dos oportunidades, mientras que se espera que sea del agrado de los competidores el circuito para el pedestrismo tipo cross.
Por otra parte, el domingo 30 de noviembre se vivirá una nueva edición del Gran Desafío KM248, el evento más convocante del litoral argentino. Quedan pocos días para inscribirse y abonar para ser uno de los 200 corredores que se adjudicará una remera oficial del evento. Quienes estén interesados podrán hacerlo en www.encarrera.com.ar/248.
