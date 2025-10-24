PREGONANDO PREGONANDO

Este sábado SE CIERRA EL DUATLÓN RURAL

Si las condiciones climáticas lo permiten, este sábado 24 de octubre se correrá la última fecha del certamen 2025 de Duatlón Rural Concordiense, que tendrá comp epicentro la Bodega Robinson.

deportes24/10/2025 Edgardo Perafan
duatlon rural
duatlon rural

La prueba se pondrá en marcha desde las 15 horas y sobre el final de la jornada se realizará la premiación.
Para este tevento está previsto que ser realicen 3 kilómetros de Pedestrismo, 20 de Mountain Bike y los finales 3 kilómetros de Pedestrismo. Se podrá participar de manera individual o duplas por sumatoria de edades.

Desde la organización indicaron que las inscripciones permanecerán habilitadas hasta el viernes a mediodía y la manera de anotrase será a través del sitio www.encarrera.com.ar/dua.

En cuanto a la entrega de kits de carrera, se precisó que ser realizará el mismo sábado dede 13.30 a 14.30 horas, previo a la lagada prevista para las 15 horas.

En cuanto al circuito de bicis, se confeccionó un trazado de10 kilómetros, que será empleado en dos oportunidades, mientras que se espera que sea del agrado de los competidores el circuito para el pedestrismo tipo cross.infobynenllinea.caster.fm

Por otra parte, el domingo 30 de noviembre se vivirá una nueva edición del Gran Desafío KM248, el evento más convocante del litoral argentino. Quedan pocos días para inscribirse y abonar para ser uno de los 200 corredores que se adjudicará una remera oficial del evento. Quienes estén interesados podrán hacerlo en www.encarrera.com.ar/248.

lobo furbol libertad

Petit Torneo COMU Y EL LOBO FINALISTAS

Edgardp Perafan
deportes23/10/2025

Comunicaciones y Libertad van a definir el Petit Torneo de la Liga Concordiense de Fútbol, tras jugarse este miércoles las semifinales del mismo en el Estadio de Concordia.

comunicaciones futbol

Entre semana COMIENZA A DEFINIRSE TODO

Edgardo Perafan
deportes22/10/2025

El fútbol prácticamente no para y la Liga Concordiense sigue programando los partidos, a fin de poder terminar en tiempo y forma con los torneos de la A y de la B. Para ello, ya esta misma noche de miércoles 22 de octubre se juegan los partidos decisivos del Petit Torneo del Torneo Clausura de Primera División A, denominado Enzo Goya.

maraton reyes

Circuito AL FINAL, REYES NO CAMBIA

Edgardo Perafan
deportes21/10/2025

Finalmente, hace unos días, el organizador de la Maratón Internacional de Reyes, Marcelo Flores, dio marcha atrás con el circuito y terminó ratificando el que ya se venía usando en la mayoría de las ediciones. Esto es largar en San Lorenzo y Sarmiento y llegar en el Corsódromo de nuestra ciudad.

el lobo futbol

Torneo Regional BUEN ARRANQUE DEL LOBO

Edgardo Perafan/Despertar Etrerriano
deportes20/10/2025

Comenzó el Torneo Regional Federal Amateur para los equipos de Concordia, que justamente se enfrentaron este domingo pasado. En la cancha sintética de Nebel, Libertad le dio vuelta el resultado al local y terminó imponiéndose por 3 a 1 para cosechar los primeros tres puntos en la competencia nacional.

san lorenso concordia

9 de Julio Promoción DE VILLA ADELA SALIÓ EL CAMPEÓN

Edgardo Perafan
deportes20/10/2025

San Lorenzo de Villa Adela gritó Campeón del Torneo Clausura “Enzo Goya” de la Liga Concordiense. Llegó a la última fecha dependiendo de sí mismo y no falló, ya que le ganó a Victoria (ya descendido) por 2 a 0 y de esta manera llegó sin problemas a la consagración, al júbilo de todo un barrio que se volcó a la cancha para festejar haciendo un domingo distinto que se sostuvo en el festejo hasta la noche.

