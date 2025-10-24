Maratón de Reyes REUNIÓN DE TODAS LAS ÁREAS

Este sábado SE CIERRA EL DUATLÓN RURAL
Si las condiciones climáticas lo permiten, este sábado 24 de octubre se correrá la última fecha del certamen 2025 de Duatlón Rural Concordiense, que tendrá comp epicentro la Bodega Robinson.
PREGONANDO PREGONANDO
Este jueves, en el Salón de los Intendentes de la Municipalidad de Concordia, se llevó a cabo una reunión de trabajo con representantes de todas las áreas municipales y los distintos organismos que acompañarán la organización de la 47ª edición.deportes24/10/2025 Edgardo Perafan
El encuentro fue convocado por la Subsecretaria de Deportes y Los Galgos Eventos, organizadores del histórico evento deportivo, y tuvo como objetivo coordinar aspectos logísticos, operativos y de seguridad de cara a lo que será la competencia más importante de la agenda deportiva local, que se desarrollará el sábado 10 de enero de 2026 en sus dos distancias de 10k y 5k, sin dejar se lado la Mini Reyes, el domingo 11.
Participaron del encuentro referentes de Bomberos Voluntarios, Escuadrón N°4 de Gendarmería Nacional, Dirección de Tránsito y Transporte, Dirección Informática, Subsecretaría de Deportes, Seguridad Ciudadana, Dirección de Ceremonial, Dirección de Ambiente, Dirección de Eventos, Dirección de Electrotecnia y Área de Turismo, entre otros.
Durante la reunión se pactaron acciones conjuntas y se definieron funciones específicas para cada una de las áreas, con el objetivo de garantizar una organización eficiente, segura y ordenada para los miles de corredores y espectadores que participan año a año de esta emblemática competencia.
Las inscripciones ya se encuentran abiertas, con un valor de $35.000 en un solo pago o en dos pagos de $20.000.
La entrega de kits y las inscripciones presenciales comenzarán el 17 de diciembre en el Centro de Convenciones de Concordia.
Si las condiciones climáticas lo permiten, este sábado 24 de octubre se correrá la última fecha del certamen 2025 de Duatlón Rural Concordiense, que tendrá comp epicentro la Bodega Robinson.
Este jueves, en el Salón de los Intendentes de la Municipalidad de Concordia, se llevó a cabo una reunión de trabajo con representantes de todas las áreas municipales y los distintos organismos que acompañarán la organización de la 47ª edición.
En el Coloquio de IDEA, desarrollado en Mar del Plata del 15 al 17 de octubre, Santiago Bulat en su exposición presentó un completo informe, y destacó que: “…la reforma laboral ya sucedió, y quebró el sistema previsional argentino…”.
Las 86 mil toneladas de septiembre, colocan al mes entre los cinco de mayor volumen de la historia. El precio promedio subió 37% en un año y quedó muy cerca del pico extraordinario de 2022.
Si las condiciones climáticas lo permiten, este sábado 24 de octubre se correrá la última fecha del certamen 2025 de Duatlón Rural Concordiense, que tendrá comp epicentro la Bodega Robinson.
Comunicaciones y Libertad van a definir el Petit Torneo de la Liga Concordiense de Fútbol, tras jugarse este miércoles las semifinales del mismo en el Estadio de Concordia.
Este viernes se juega la fecha 13 de la Liga Provincial de Mayores de Básquetbol, y s
El fútbol prácticamente no para y la Liga Concordiense sigue programando los partidos, a fin de poder terminar en tiempo y forma con los torneos de la A y de la B. Para ello, ya esta misma noche de miércoles 22 de octubre se juegan los partidos decisivos del Petit Torneo del Torneo Clausura de Primera División A, denominado Enzo Goya.
Finalmente, hace unos días, el organizador de la Maratón Internacional de Reyes, Marcelo Flores, dio marcha atrás con el circuito y terminó ratificando el que ya se venía usando en la mayoría de las ediciones. Esto es largar en San Lorenzo y Sarmiento y llegar en el Corsódromo de nuestra ciudad.
La tabla de posiciones anual rumbo a la Copa Libertadores 2026 muestra un escenario sumamente compactado a tres jornadas del final de la fase regular del Torneo Clausura.
Comenzó el Torneo Regional Federal Amateur para los equipos de Concordia, que justamente se enfrentaron este domingo pasado. En la cancha sintética de Nebel, Libertad le dio vuelta el resultado al local y terminó imponiéndose por 3 a 1 para cosechar los primeros tres puntos en la competencia nacional.
San Lorenzo de Villa Adela gritó Campeón del Torneo Clausura “Enzo Goya” de la Liga Concordiense. Llegó a la última fecha dependiendo de sí mismo y no falló, ya que le ganó a Victoria (ya descendido) por 2 a 0 y de esta manera llegó sin problemas a la consagración, al júbilo de todo un barrio que se volcó a la cancha para festejar haciendo un domingo distinto que se sostuvo en el festejo hasta la noche.
Marcelo Flores, Director de Los Galgos y organizador de la Maratón Internacional de Reyes 2026, le dio todas las precisiones a la prensa ayer en una reunión que tuvo lugar en el Gimnasio Municipal.
La Asociación Forestal Argentina (AFoA) Regional Entre Ríos llevó a cabo dos importantes acciones institucionales que refuerzan su compromiso con el desarrollo y la proyección del sector foresto-industrial en la provincia
Lo acusa —según la denuncia— de anular por la fuerza mecanismos de control constitucionales, con métodos propios de las prácticas autoritarias de los ’70
Comunicaciones y Libertad van a definir el Petit Torneo de la Liga Concordiense de Fútbol, tras jugarse este miércoles las semifinales del mismo en el Estadio de Concordia.
LOS SINDICATOS SOMOS LA VOZ ORGANIZADA DE LA DEMANDA