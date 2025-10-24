Maratón de Reyes REUNIÓN DE TODAS LAS ÁREAS

El encuentro fue convocado por la Subsecretaria de Deportes y Los Galgos Eventos, organizadores del histórico evento deportivo, y tuvo como objetivo coordinar aspectos logísticos, operativos y de seguridad de cara a lo que será la competencia más importante de la agenda deportiva local, que se desarrollará el sábado 10 de enero de 2026 en sus dos distancias de 10k y 5k, sin dejar se lado la Mini Reyes, el domingo 11.

Participaron del encuentro referentes de Bomberos Voluntarios, Escuadrón N°4 de Gendarmería Nacional, Dirección de Tránsito y Transporte, Dirección Informática, Subsecretaría de Deportes, Seguridad Ciudadana, Dirección de Ceremonial, Dirección de Ambiente, Dirección de Eventos, Dirección de Electrotecnia y Área de Turismo, entre otros.

Durante la reunión se pactaron acciones conjuntas y se definieron funciones específicas para cada una de las áreas, con el objetivo de garantizar una organización eficiente, segura y ordenada para los miles de corredores y espectadores que participan año a año de esta emblemática competencia.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas, con un valor de $35.000 en un solo pago o en dos pagos de $20.000.

La entrega de kits y las inscripciones presenciales comenzarán el 17 de diciembre en el Centro de Convenciones de Concordia.