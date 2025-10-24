Este sábado SE CIERRA EL DUATLÓN RURAL
Si las condiciones climáticas lo permiten, este sábado 24 de octubre se correrá la última fecha del certamen 2025 de Duatlón Rural Concordiense, que tendrá comp epicentro la Bodega Robinson.
PREGONANDO PREGONANDO
En el Coloquio de IDEA, desarrollado en Mar del Plata del 15 al 17 de octubre, Santiago Bulat en su exposición presentó un completo informe, y destacó que: “…la reforma laboral ya sucedió, y quebró el sistema previsional argentino…”.Argentina24/10/2025 Jose O Couceiro
Fue contundente al decir que: “…Desde 1990 hasta el cierre de 2024, la economía alcanzó su pico de productividad en 2007-2008, se empezó a estancar y produce la misma cantidad de bienes y servicios que hace más de 15 años, con muy bajos niveles de inversión y cada vez más gente ingresando al mercado laboral…”.
Al respecto, Santiago Bulat, señaló que: “…La reforma laboral se empezó a hacer de facto hacia el empleo independiente…”; y agregó: “…con la alta informalidad, con trabajadores independientes que casi no aportan al sistema previsional quebrado, y empresas que no obtienen empleados a la altura de sus demandas por el fracaso del sistema educativo…”.
Entre los factores salientes que Santiago Bulat expuso en su completo informe, dijo que: “…desde 2011 sólo crecen en el sector privado los mono-tributistas; hacen falta 27 de ellos, para aportar lo que uno solo en dependencia laboral…”.
En tal sentido fue contundente cuando advirtió que: “…Pensar que en la Argentina podemos aumentar los salarios y el empleo, sin aumentar la productividad es imposible…”, y agregó: “han habido formas de reemplazo, como el empleo público que creció 34% ; y el empleo independiente, en particular el mono-tributo, que creció 42% …”.
Al respecto, Santiago Bulat fue categórico al decir, que: “…Un salario de $2 millones paga de aportes y contribuciones -de manera anual- $6.480.000 ; y, por el otro lado una facturación mensual, de una contratación a esa misma persona, a la que le quiero pagar lo mismo, solamente va a estar aportando al sistema de seguridad $218.232 en todo el año”.
En síntesis, “La película de la informalidad empieza en 49,4% tras la crisis de la economía 2001-2002, desciende permanentemente hasta 2011/12 (al 34,4%) y se estanca -coincidente con la economía que deja de crecer- y viene lentamente en ascenso (la informalidad)…”, reseñó Santiago Bulat, y agregó: “…El tema más relevante es cuánto le cuesta a las empresas encontrar el talento…”, “…Difícilmente podamos ver una economía que pueda mejorar sus niveles de productividad, y empresas satisfechas con el talento si esos indicadores no mejoran…”.
En conclusión, LA REFORMA LABORAL YA SUCEDIÓ, QUEBRÓ EL SISTEMA PREVISIONAL, Y NO RESOLVERÁ LOS FRACASOS DE LOS ECONOMISTAS VULGARES.-
José Couceiro
Este jueves, en el Salón de los Intendentes de la Municipalidad de Concordia, se llevó a cabo una reunión de trabajo con representantes de todas las áreas municipales y los distintos organismos que acompañarán la organización de la 47ª edición.
Las 86 mil toneladas de septiembre, colocan al mes entre los cinco de mayor volumen de la historia. El precio promedio subió 37% en un año y quedó muy cerca del pico extraordinario de 2022.
Un estudio de la Universidad Austral advierte que la participación podría caer al 65%, el nivel más bajo desde el retorno de la democracia.
LOS SINDICATOS SOMOS LA VOZ ORGANIZADA DE LA DEMANDA
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) notificó que los días viernes y lunes 24 de noviembre habrá un cierre de bancos, entidades financieras y suspensión de operaciones cambiarias en lo largo y ancho de todo el país, por los feriados. También el lunes 8 y 25 de diciembre.
Explicó que es una idea de un borrador de reforma laboral, inspirada en un modelo griego, que sería “negociable” entre empleados y empleadores.
El candidato a diputado nacional por Proyecto Sur cuestionó las intenciones del Presidente. “Eso ya fracasó en el mundo”, aseguró.
Fue denunciado por LLA por presuntamente aprovecharse de la imagen del partido. Gabriel Chumpitaz alegó ser víctima de “hostigamiento y persecución política”.
Los aumentos se ubicaron por debajo de la inflación de septiembre.
Se suman voces que reclaman que el gobierno amplíe su base de sustentación política.
Marcelo Flores, Director de Los Galgos y organizador de la Maratón Internacional de Reyes 2026, le dio todas las precisiones a la prensa ayer en una reunión que tuvo lugar en el Gimnasio Municipal.
La Asociación Forestal Argentina (AFoA) Regional Entre Ríos llevó a cabo dos importantes acciones institucionales que refuerzan su compromiso con el desarrollo y la proyección del sector foresto-industrial en la provincia
Lo acusa —según la denuncia— de anular por la fuerza mecanismos de control constitucionales, con métodos propios de las prácticas autoritarias de los ’70
Comunicaciones y Libertad van a definir el Petit Torneo de la Liga Concordiense de Fútbol, tras jugarse este miércoles las semifinales del mismo en el Estadio de Concordia.
