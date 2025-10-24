LA REFORMA LABORAL YA SUCEDIÓ Y QUEBRÓ EL SISTEMA PREVISIONAL.

Fue contundente al decir que: “…Desde 1990 hasta el cierre de 2024, la economía alcanzó su pico de productividad en 2007-2008, se empezó a estancar y produce la misma cantidad de bienes y servicios que hace más de 15 años, con muy bajos niveles de inversión y cada vez más gente ingresando al mercado laboral…”.

Al respecto, Santiago Bulat, señaló que: “…La reforma laboral se empezó a hacer de facto hacia el empleo independiente…”; y agregó: “…con la alta informalidad, con trabajadores independientes que casi no aportan al sistema previsional quebrado, y empresas que no obtienen empleados a la altura de sus demandas por el fracaso del sistema educativo…”.

Entre los factores salientes que Santiago Bulat expuso en su completo informe, dijo que: “…desde 2011 sólo crecen en el sector privado los mono-tributistas; hacen falta 27 de ellos, para aportar lo que uno solo en dependencia laboral…”.

En tal sentido fue contundente cuando advirtió que: “…Pensar que en la Argentina podemos aumentar los salarios y el empleo, sin aumentar la productividad es imposible…”, y agregó: “han habido formas de reemplazo, como el empleo público que creció 34% ; y el empleo independiente, en particular el mono-tributo, que creció 42% …”.

Al respecto, Santiago Bulat fue categórico al decir, que: “…Un salario de $2 millones paga de aportes y contribuciones -de manera anual- $6.480.000 ; y, por el otro lado una facturación mensual, de una contratación a esa misma persona, a la que le quiero pagar lo mismo, solamente va a estar aportando al sistema de seguridad $218.232 en todo el año”.

En síntesis, “La película de la informalidad empieza en 49,4% tras la crisis de la economía 2001-2002, desciende permanentemente hasta 2011/12 (al 34,4%) y se estanca -coincidente con la economía que deja de crecer- y viene lentamente en ascenso (la informalidad)…”, reseñó Santiago Bulat, y agregó: “…El tema más relevante es cuánto le cuesta a las empresas encontrar el talento…”, “…Difícilmente podamos ver una economía que pueda mejorar sus niveles de productividad, y empresas satisfechas con el talento si esos indicadores no mejoran…”.

En conclusión, LA REFORMA LABORAL YA SUCEDIÓ, QUEBRÓ EL SISTEMA PREVISIONAL, Y NO RESOLVERÁ LOS FRACASOS DE LOS ECONOMISTAS VULGARES.-

José Couceiro