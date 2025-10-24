Virginia Gallardo jugó "la carta Fort" en el cierre de la campaña

Este sábado SE CIERRA EL DUATLÓN RURAL
Si las condiciones climáticas lo permiten, este sábado 24 de octubre se correrá la última fecha del certamen 2025 de Duatlón Rural Concordiense, que tendrá comp epicentro la Bodega Robinson.
En plena campaña electoral, la candidata a legisladora por La Libertad Avanza de Corrientes, Virginia Gallardo, realizó un posteo en su cuenta de Instagram recordando a Ricardo Fort.Curiosidades24/10/2025pregonando
La ex vedette y actriz fue una de las primeras parejas que tuvo el mediático millonario en su arribo a la televisión argentina.
Si bien la relación fue calificado como “noviazgo” por el entonces heredero de la empresa FelFort, se conocía que el vínculo afectivo entre Gallardo y el “Comandante” era una cuestión más de postura para disipar los certeros rumores sobre la homosexualidad del empresario. Un aspecto que, con el paso del tiempo y la trascendencia en los medios, el extravagante millonario dejo de simular.
“Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos comandante. Confío en que me estarás cuidando”, mensajeó la flamante dirigente libertaria acompañado de una sugestiva foto de ella con el empresario chocolatero. La relación, que combinó exposición y lujo, marcó un antes y un después en la vida de ambos y en la forma en que la televisión mostraba los vínculos sentimentales de las celebridades.
La historia comenzó en 2009, cuando Gallardo, una joven modelo y bailarina correntina de 21 años, conoció a Fort, empresario del emporio FelFort, que por entonces irrumpía en los medios decidido a convertirse en una figura del espectáculo. Él la presentó públicamente como su novia en los programas más vistos del momento y juntos protagonizaron una suerte de telenovela real, con apariciones televisivas, viajes, regalos costosos y declaraciones apasionadas.
El vínculo duró alrededor de un año y medio, y se desarrolló en un contexto donde la orientación sexual de Ricardo Fort era un tema constante de debate mediático. Aunque él mismo reconoció años después su homosexualidad, durante el tiempo en que estuvo con Gallardo sostenía que su relación era genuina y que sentía un amor real por ella. Por su parte, la bailarina siempre defendió el vínculo afectivo que los unía, afirmando que fue una relación auténtica, pese a las sospechas de parte del público y de algunos allegados al empresario.
La ruptura, ocurrida en 2010, fue tan mediática como el romance. Según versiones de la época, las diferencias personales, los celos y el desgaste provocado por la exposición constante terminaron por quebrar la relación. Fort acusó a su exnovia de haberlo “traicionado” y ella, en respuesta, habló de una relación marcada por el control y los excesos de su pareja. Aun así, con el paso del tiempo, ambos evitaron continuar el enfrentamiento y lograron mantener una amistad pública.
Tras la muerte de Ricardo Fort en noviembre de 2013, Gallardo se refirió en varias entrevistas a la intensidad de aquella historia y al impacto que tuvo en su vida. Aseguró que, más allá de los rumores y los prejuicios, el presunto romance estuvo marcado por el cariño genuino y por la fascinación que él generaba en todos los que lo rodeaban. En sus palabras, “Ricardo fue una persona única, alguien que vivía y amaba sin medida”.
Este jueves, en el Salón de los Intendentes de la Municipalidad de Concordia, se llevó a cabo una reunión de trabajo con representantes de todas las áreas municipales y los distintos organismos que acompañarán la organización de la 47ª edición.
En el Coloquio de IDEA, desarrollado en Mar del Plata del 15 al 17 de octubre, Santiago Bulat en su exposición presentó un completo informe, y destacó que: “…la reforma laboral ya sucedió, y quebró el sistema previsional argentino…”.
Las 86 mil toneladas de septiembre, colocan al mes entre los cinco de mayor volumen de la historia. El precio promedio subió 37% en un año y quedó muy cerca del pico extraordinario de 2022.
Una de cada 20 mujeres será diagnosticada con cáncer de mama a lo largo de su vida. Conozca los principales factores de riesgo, la importancia de la detección temprana y cuándo realizarse los exámenes de control.
Este 19 de octubre se conmemoroel Día Mundial de Lucha Contra el Cáncer de Mama. El Ministerio de Salud de Entre Ríos promueve el acceso a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos, ya que, cuanto antes se encuentre, mayores son las oportunidades para combatirlo.
Un hecho que sacude al mundo del arte y del turismo internacional: el Museo del Louvre fue escenario de un robo de enormes proporciones.
Desde aquel lejano 17 de octubre de 1945 hasta este 17 de 2025 han pasado 80 años, y todavía se lo recuerda con lealtad a Juan Domingo Perón, el por aquel entonces Coronel. Lo que se vivió este 17 de Octubre, -(fecha muy cara para los viejos y los verdaderos peronistas de Perón)- en el Cementerio Nuevo de Concordia, (allí se realizó como todos los años)-.
Macarena Rodríguez, fotógrafa de Milei, gastó más de $25 millones en viajes y gana $2 millones, en un gobierno que pregona la austeridad.
Es “muy triste” ver a individuos que aún -hoy- sueñan con ser “Colonia” en vez de luchar por su país, ARGENTINA.
El motivo se debe a las intensas lluvias y al aumento del caudal de agua.
Un reciente estudio acerca de Stonehenge descubrió un detalle único acerca de misterioso monumento que cambia la historia para siempre. Y es que detectaron que una piedra importante del sitio vino desde cientos de kilómetros.
Marcelo Flores, Director de Los Galgos y organizador de la Maratón Internacional de Reyes 2026, le dio todas las precisiones a la prensa ayer en una reunión que tuvo lugar en el Gimnasio Municipal.
La Asociación Forestal Argentina (AFoA) Regional Entre Ríos llevó a cabo dos importantes acciones institucionales que refuerzan su compromiso con el desarrollo y la proyección del sector foresto-industrial en la provincia
Lo acusa —según la denuncia— de anular por la fuerza mecanismos de control constitucionales, con métodos propios de las prácticas autoritarias de los ’70
Comunicaciones y Libertad van a definir el Petit Torneo de la Liga Concordiense de Fútbol, tras jugarse este miércoles las semifinales del mismo en el Estadio de Concordia.
LOS SINDICATOS SOMOS LA VOZ ORGANIZADA DE LA DEMANDA