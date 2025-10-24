Virginia Gallardo jugó "la carta Fort" en el cierre de la campaña

La ex vedette y actriz fue una de las primeras parejas que tuvo el mediático millonario en su arribo a la televisión argentina.



Si bien la relación fue calificado como “noviazgo” por el entonces heredero de la empresa FelFort, se conocía que el vínculo afectivo entre Gallardo y el “Comandante” era una cuestión más de postura para disipar los certeros rumores sobre la homosexualidad del empresario. Un aspecto que, con el paso del tiempo y la trascendencia en los medios, el extravagante millonario dejo de simular.

“Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos comandante. Confío en que me estarás cuidando”, mensajeó la flamante dirigente libertaria acompañado de una sugestiva foto de ella con el empresario chocolatero. La relación, que combinó exposición y lujo, marcó un antes y un después en la vida de ambos y en la forma en que la televisión mostraba los vínculos sentimentales de las celebridades.



Virginia Gallardo y Ricardo Fort

La historia comenzó en 2009, cuando Gallardo, una joven modelo y bailarina correntina de 21 años, conoció a Fort, empresario del emporio FelFort, que por entonces irrumpía en los medios decidido a convertirse en una figura del espectáculo. Él la presentó públicamente como su novia en los programas más vistos del momento y juntos protagonizaron una suerte de telenovela real, con apariciones televisivas, viajes, regalos costosos y declaraciones apasionadas.

El vínculo duró alrededor de un año y medio, y se desarrolló en un contexto donde la orientación sexual de Ricardo Fort era un tema constante de debate mediático. Aunque él mismo reconoció años después su homosexualidad, durante el tiempo en que estuvo con Gallardo sostenía que su relación era genuina y que sentía un amor real por ella. Por su parte, la bailarina siempre defendió el vínculo afectivo que los unía, afirmando que fue una relación auténtica, pese a las sospechas de parte del público y de algunos allegados al empresario.

La ruptura, ocurrida en 2010, fue tan mediática como el romance. Según versiones de la época, las diferencias personales, los celos y el desgaste provocado por la exposición constante terminaron por quebrar la relación. Fort acusó a su exnovia de haberlo “traicionado” y ella, en respuesta, habló de una relación marcada por el control y los excesos de su pareja. Aun así, con el paso del tiempo, ambos evitaron continuar el enfrentamiento y lograron mantener una amistad pública.



Tras la muerte de Ricardo Fort en noviembre de 2013, Gallardo se refirió en varias entrevistas a la intensidad de aquella historia y al impacto que tuvo en su vida. Aseguró que, más allá de los rumores y los prejuicios, el presunto romance estuvo marcado por el cariño genuino y por la fascinación que él generaba en todos los que lo rodeaban. En sus palabras, “Ricardo fue una persona única, alguien que vivía y amaba sin medida”.