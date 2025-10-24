LA POBREZA NO ES UN FENÓMENO NATURAL POR ESO EXISTE EL SALARIO Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO Y LA JUSTICIA SOCIAL

La pretendida Reforma Laboral que impulsa el Gobierno Nacional como solución a todos los problemas económicos que acumula nuestro país, no es más que la ratificación del Decreto 70/23 en su capítulo laboral. Se trata de una decisión inconsulta que fue oportunamente rechazada por esta CGT y judicializada con éxito por nuestra central sindical.

En las reuniones del Consejo de Mayo, esta CGT, con sólidos argumentos y claras definiciones, expresó un contundente y categórico rechazo a cualquier intento de reforma laboral, especialmente a aquellos inspirados en el Decreto 70/23.

La ausencia de un modelo económico que incluya en su hoja de ruta el crecimiento sostenido, con el trabajo y los salarios como ejes el desarrollo económico y social, retrasa toda posibilidad de progreso y priva a miles de argentinas y argentinos de acceder a un empleo digno, capaz de satisfacer sus necesidades y contribuir, con su esfuerzo, a la recuperación nacional.

NI DOGMÁTICOS NI OBSTRUCCIONISTAS. CREEMOS QUE NINGÚN PAÍS CRECE Y SE DESARROLLA EMPOBRECIENDO A SUS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

La evidencia demuestra que cada vez que se intentó avanzar contra los derechos laborales, el resultado fue el mismo: más precariedad, desigualdad y exclusión.

22 DE OCTUBRE DE 2025

EL INCENTIVO A LAS PYMES, MOTOR DE LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESARROLLO DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES

El tejido productivo argentino se sostiene, en más del 90% de los casos, en pequeñas y medianas empresas: principales generadoras de empleo formal y motor de las economías regionales.

No es el "exceso de regulaciones laborales” el causante de la situación actual, sino la ausencia de una política económica que genere condiciones reales de inversión productiva y rentabilidad sostenible.

LOS DERECHOS LABORALES NO SON LA CAUSA DEL DENOMINADO “COSTO ARGENTINO”

Para el sindicalismo argentino, el diálogo es el medio que garantiza la justicia social. Un diálogo que no sea discrecional, sino transparente y sustentable., que contemple todos los intereses, no sólo los empresariales.

La verdadera modernización del mercado laboral argentino debe orientarse al fortalecimiento de las PyMES, la promoción de la industria nacional, el incentivo a las exportaciones y la defensa de las convenciones colectivas libres y sin restricciones.

Los gobiernos hablan de garantía jurídica para el patrimonio y las utilidades del empresariado, pero esa garantía desaparece cuando los destinatarios son las trabajadoras y trabajadores

Queremos un pacto productivo que articule políticas activas para la generación de valor agregado, la capacitación laboral y la formalización del empleo. Creemos que es posible impulsar el desarrollo productivo sin deteriorar las condiciones laborales y el necesario equilibrio entre el trabajo y el capital. Queremos una Argentina productiva y exportadora, que recupere la agenda del desarrollo desde el trabajo digno, la inclusión, la solidaridad y la justicia social.

GERARDO MARTINEZ - INTEGRANTE DEL CONSEJO DE MAYO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL

