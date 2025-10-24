LA POBREZA NO ES UN FENÓMENO NATURAL POR ESO EXISTE EL SALARIO Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO Y LA JUSTICIA SOCIAL

Este sábado SE CIERRA EL DUATLÓN RURAL
Si las condiciones climáticas lo permiten, este sábado 24 de octubre se correrá la última fecha del certamen 2025 de Duatlón Rural Concordiense, que tendrá comp epicentro la Bodega Robinson.
PREGONANDO PREGONANDO
LOS SINDICATOS SOMOS LA VOZ ORGANIZADA DE LA DEMANDAArgentina24/10/2025pregonando
La pretendida Reforma Laboral que impulsa el Gobierno Nacional como solución a todos los problemas económicos que acumula nuestro país, no es más que la ratificación del Decreto 70/23 en su capítulo laboral. Se trata de una decisión inconsulta que fue oportunamente rechazada por esta CGT y judicializada con éxito por nuestra central sindical.
En las reuniones del Consejo de Mayo, esta CGT, con sólidos argumentos y claras definiciones, expresó un contundente y categórico rechazo a cualquier intento de reforma laboral, especialmente a aquellos inspirados en el Decreto 70/23.
La ausencia de un modelo económico que incluya en su hoja de ruta el crecimiento sostenido, con el trabajo y los salarios como ejes el desarrollo económico y social, retrasa toda posibilidad de progreso y priva a miles de argentinas y argentinos de acceder a un empleo digno, capaz de satisfacer sus necesidades y contribuir, con su esfuerzo, a la recuperación nacional.
NI DOGMÁTICOS NI OBSTRUCCIONISTAS. CREEMOS QUE NINGÚN PAÍS CRECE Y SE DESARROLLA EMPOBRECIENDO A SUS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
La evidencia demuestra que cada vez que se intentó avanzar contra los derechos laborales, el resultado fue el mismo: más precariedad, desigualdad y exclusión.
22 DE OCTUBRE DE 2025
EL INCENTIVO A LAS PYMES, MOTOR DE LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESARROLLO DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES
El tejido productivo argentino se sostiene, en más del 90% de los casos, en pequeñas y medianas empresas: principales generadoras de empleo formal y motor de las economías regionales.
No es el "exceso de regulaciones laborales” el causante de la situación actual, sino la ausencia de una política económica que genere condiciones reales de inversión productiva y rentabilidad sostenible.
LOS DERECHOS LABORALES NO SON LA CAUSA DEL DENOMINADO “COSTO ARGENTINO”
Para el sindicalismo argentino, el diálogo es el medio que garantiza la justicia social. Un diálogo que no sea discrecional, sino transparente y sustentable., que contemple todos los intereses, no sólo los empresariales.
La verdadera modernización del mercado laboral argentino debe orientarse al fortalecimiento de las PyMES, la promoción de la industria nacional, el incentivo a las exportaciones y la defensa de las convenciones colectivas libres y sin restricciones.
Los gobiernos hablan de garantía jurídica para el patrimonio y las utilidades del empresariado, pero esa garantía desaparece cuando los destinatarios son las trabajadoras y trabajadores
Queremos un pacto productivo que articule políticas activas para la generación de valor agregado, la capacitación laboral y la formalización del empleo. Creemos que es posible impulsar el desarrollo productivo sin deteriorar las condiciones laborales y el necesario equilibrio entre el trabajo y el capital. Queremos una Argentina productiva y exportadora, que recupere la agenda del desarrollo desde el trabajo digno, la inclusión, la solidaridad y la justicia social.
GERARDO MARTINEZ - INTEGRANTE DEL CONSEJO DE MAYO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
22 DE OCTUBRE DE 2025
Si las condiciones climáticas lo permiten, este sábado 24 de octubre se correrá la última fecha del certamen 2025 de Duatlón Rural Concordiense, que tendrá comp epicentro la Bodega Robinson.
Este jueves, en el Salón de los Intendentes de la Municipalidad de Concordia, se llevó a cabo una reunión de trabajo con representantes de todas las áreas municipales y los distintos organismos que acompañarán la organización de la 47ª edición.
En el Coloquio de IDEA, desarrollado en Mar del Plata del 15 al 17 de octubre, Santiago Bulat en su exposición presentó un completo informe, y destacó que: “…la reforma laboral ya sucedió, y quebró el sistema previsional argentino…”.
Las 86 mil toneladas de septiembre, colocan al mes entre los cinco de mayor volumen de la historia. El precio promedio subió 37% en un año y quedó muy cerca del pico extraordinario de 2022.
En el Coloquio de IDEA, desarrollado en Mar del Plata del 15 al 17 de octubre, Santiago Bulat en su exposición presentó un completo informe, y destacó que: “…la reforma laboral ya sucedió, y quebró el sistema previsional argentino…”.
Un estudio de la Universidad Austral advierte que la participación podría caer al 65%, el nivel más bajo desde el retorno de la democracia.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) notificó que los días viernes y lunes 24 de noviembre habrá un cierre de bancos, entidades financieras y suspensión de operaciones cambiarias en lo largo y ancho de todo el país, por los feriados. También el lunes 8 y 25 de diciembre.
Explicó que es una idea de un borrador de reforma laboral, inspirada en un modelo griego, que sería “negociable” entre empleados y empleadores.
El candidato a diputado nacional por Proyecto Sur cuestionó las intenciones del Presidente. “Eso ya fracasó en el mundo”, aseguró.
Fue denunciado por LLA por presuntamente aprovecharse de la imagen del partido. Gabriel Chumpitaz alegó ser víctima de “hostigamiento y persecución política”.
Los aumentos se ubicaron por debajo de la inflación de septiembre.
Se suman voces que reclaman que el gobierno amplíe su base de sustentación política.
Marcelo Flores, Director de Los Galgos y organizador de la Maratón Internacional de Reyes 2026, le dio todas las precisiones a la prensa ayer en una reunión que tuvo lugar en el Gimnasio Municipal.
La Asociación Forestal Argentina (AFoA) Regional Entre Ríos llevó a cabo dos importantes acciones institucionales que refuerzan su compromiso con el desarrollo y la proyección del sector foresto-industrial en la provincia
Lo acusa —según la denuncia— de anular por la fuerza mecanismos de control constitucionales, con métodos propios de las prácticas autoritarias de los ’70
Comunicaciones y Libertad van a definir el Petit Torneo de la Liga Concordiense de Fútbol, tras jugarse este miércoles las semifinales del mismo en el Estadio de Concordia.
LOS SINDICATOS SOMOS LA VOZ ORGANIZADA DE LA DEMANDA