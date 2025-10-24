La Bolsa de Cereales participó en el 32° Congreso Internacional de ABITRIGO

La Bolsa de Cereales estuvo presente en ell 32° Congreso Internacional de la Industria del Trigo de la Asociación Brasileña de la Industria del Trigo (ABITRIGO) en Río de Janeiro, Brasil.

El Ing. Ricardo Marra, presidente de la Entidad, representó a la Bolsa de Cereales, integrando la delegación del sector privado argentino. Al respecto el dirigente, en la reunión que mantuvo con las autoridades de ABITRIGO señalo que “La campaña 2025/2026 podría marcar un récord en producción, mostrando una recuperación sólida del cereal. A pesar de los anegamientos que afectaron zonas del centro y sur bonaerense, la mejora en las reservas hídricas en otras regiones permitió compensar parte del impacto. Los cultivos muestran muy buena evolución y los primeros relevamientos de rendimiento se ubican en línea —e incluso por encima— de las proyecciones iniciales. Con este contexto, se espera una producción de 22 millones de toneladas y exportaciones por 13,4 millones”

La presencia argentina en el congreso contó con la participación de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario, la Cámara Arbitral de Cereales de Bahía Blanca y la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Objetivos del Encuentro

Durante el congreso, la delegación mantuvo una reunión con las autoridades de ABITRIGO. El objetivo central fue intercambiar información detallada sobre la cosecha de trigo argentina y fortalecer las relaciones entre el sector molinero brasileño y la industria cerealera argentina.

El Congreso Internacional de ABITRIGO es un punto de encuentro clave que reúne a los principales referentes de la cadena triguera regional para debatir sobre; los desafíos del mercado mundial; Los efectos del cambio climático; las tendencias de consumo y las oportunidades de fortalecimiento del sector.

La participación de la Bolsa de Cereales en estos foros internacionales es importante para posicionar a Argentina como un proveedor confiable y estratégico en la región, teniendo en cuenta las excelentes perspectivas de la campaña fina 2025/26 lo que ofrece una positiva proyección de mayor exportaciones e ingresos de divisas para la economía nacional.