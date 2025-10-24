La Bolsa de Cereales participó en el 32° Congreso Internacional de ABITRIGO

Este sábado SE CIERRA EL DUATLÓN RURAL
Si las condiciones climáticas lo permiten, este sábado 24 de octubre se correrá la última fecha del certamen 2025 de Duatlón Rural Concordiense, que tendrá comp epicentro la Bodega Robinson.
Fortaleciendo el vínculo comercial entre nuestro país y Brasil, con la perspectiva de una gran campaña triguera argentina 2025/2026campo24/10/2025 Bolsa de Cereales ER
La Bolsa de Cereales estuvo presente en ell 32° Congreso Internacional de la Industria del Trigo de la Asociación Brasileña de la Industria del Trigo (ABITRIGO) en Río de Janeiro, Brasil.
El Ing. Ricardo Marra, presidente de la Entidad, representó a la Bolsa de Cereales, integrando la delegación del sector privado argentino. Al respecto el dirigente, en la reunión que mantuvo con las autoridades de ABITRIGO señalo que “La campaña 2025/2026 podría marcar un récord en producción, mostrando una recuperación sólida del cereal. A pesar de los anegamientos que afectaron zonas del centro y sur bonaerense, la mejora en las reservas hídricas en otras regiones permitió compensar parte del impacto. Los cultivos muestran muy buena evolución y los primeros relevamientos de rendimiento se ubican en línea —e incluso por encima— de las proyecciones iniciales. Con este contexto, se espera una producción de 22 millones de toneladas y exportaciones por 13,4 millones”
La presencia argentina en el congreso contó con la participación de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario, la Cámara Arbitral de Cereales de Bahía Blanca y la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Objetivos del Encuentro
Durante el congreso, la delegación mantuvo una reunión con las autoridades de ABITRIGO. El objetivo central fue intercambiar información detallada sobre la cosecha de trigo argentina y fortalecer las relaciones entre el sector molinero brasileño y la industria cerealera argentina.
El Congreso Internacional de ABITRIGO es un punto de encuentro clave que reúne a los principales referentes de la cadena triguera regional para debatir sobre; los desafíos del mercado mundial; Los efectos del cambio climático; las tendencias de consumo y las oportunidades de fortalecimiento del sector.
La participación de la Bolsa de Cereales en estos foros internacionales es importante para posicionar a Argentina como un proveedor confiable y estratégico en la región, teniendo en cuenta las excelentes perspectivas de la campaña fina 2025/26 lo que ofrece una positiva proyección de mayor exportaciones e ingresos de divisas para la economía nacional.
Este jueves, en el Salón de los Intendentes de la Municipalidad de Concordia, se llevó a cabo una reunión de trabajo con representantes de todas las áreas municipales y los distintos organismos que acompañarán la organización de la 47ª edición.
En el Coloquio de IDEA, desarrollado en Mar del Plata del 15 al 17 de octubre, Santiago Bulat en su exposición presentó un completo informe, y destacó que: “…la reforma laboral ya sucedió, y quebró el sistema previsional argentino…”.
Las 86 mil toneladas de septiembre, colocan al mes entre los cinco de mayor volumen de la historia. El precio promedio subió 37% en un año y quedó muy cerca del pico extraordinario de 2022.
El combate a la evasión, la modernización laboral y el diseño de un sistema fiscal que disminuya la presión impositiva, fueron los temas planteados por los cerealistas
La Asociación Forestal Argentina (AFoA) Regional Entre Ríos llevó a cabo dos importantes acciones institucionales que refuerzan su compromiso con el desarrollo y la proyección del sector foresto-industrial en la provincia
Un genetista estimó una reducción de 2-3% del costo en alimento de un feedlot en un solo un ejercicio, usando toros superiores para consumo residual en las vacas del ciclo completo. “La medición de este rasgo puede tener un costo-beneficio asombroso”, afirma Daniel Musi. Cómo hacer el cálculo en tu empresa.
La línea de financiamiento “valor producto”, anunciada en la última Exposición Rural de Palermo por la Secretaría de Agricultura y el BICE, ya comenzó a mostrar resultados: en apenas dos meses se aprobaron préstamos por más de $3.500 millones destinados a potenciar el stock ganadero nacional.
El avance de la campaña agrícola 2025/26 muestra un crecimiento del 20% respecto al ciclo anterior. También se consolidan las buenas perspectivas para girasol y trigo en la región.
Una investigación del Centro de Investigaciones Agropecuarias del INTA (CIAP) confirmó que el fitoplasma Maize Bushy Stunt (MBS) presenta una incidencia más alta que la registrada históricamente en los cultivos de maíz
Marcelo Flores, Director de Los Galgos y organizador de la Maratón Internacional de Reyes 2026, le dio todas las precisiones a la prensa ayer en una reunión que tuvo lugar en el Gimnasio Municipal.
La Asociación Forestal Argentina (AFoA) Regional Entre Ríos llevó a cabo dos importantes acciones institucionales que refuerzan su compromiso con el desarrollo y la proyección del sector foresto-industrial en la provincia
Lo acusa —según la denuncia— de anular por la fuerza mecanismos de control constitucionales, con métodos propios de las prácticas autoritarias de los ’70
Comunicaciones y Libertad van a definir el Petit Torneo de la Liga Concordiense de Fútbol, tras jugarse este miércoles las semifinales del mismo en el Estadio de Concordia.
