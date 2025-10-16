Cerró la siembra de maíz temprano en el centro-norte santafesino con 95.000 hectáreas implantadas

La Bolsa de Comercio de Santa Fe, a través del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA), informó que al 14 de octubre de 2025 finalizó la siembra de maíz temprano en el centro-norte de la provincia, alcanzando un total de 95.000 hectáreas implantadas, lo que representa un incremento del 20% en comparación con la campaña pasada.

Las condiciones de humedad y temperatura de los suelos permitieron un ritmo constante de labores en todos los departamentos de la región. Los primeros lotes sembrados muestran buena emergencia, densidad de plantas y desarrollo vegetativo, sin complicaciones. La adopción de alta tecnología y la recarga oportuna de agua en los perfiles de suelo generan altas expectativas de rendimiento para este ciclo.



En paralelo, el girasol alcanzó las 160.000 hectáreas, un 18% más que el ciclo anterior, con cultivos en crecimiento vegetativo y en buen estado sanitario, aunque se detectaron algunos casos de Mildiu.