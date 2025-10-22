El ex fiscal de la Comisión Fiscalizadora Permanente denunció penalmente al Gobernador de Entre Ríos

Paraná, 16 de octubre de 2025. El Dr. Rafael Mariano Giampaolo, ex fiscal de la Comisión Fiscalizadora Permanente del sistema de salud provincial, presentó una denuncia penal contra el Gobernador de Entre Ríos por los presuntos delitos de usurpación y abuso de autoridad, en el marco de decisiones oficiales que —afirma— desmontaron por la fuerza órganos de control constitucional y garantizaron la discrecionalidad sobre fondos de afiliados.

Puntos clave de la denuncia

Hechos denunciados: decisiones del Poder Ejecutivo que, según el escrito, desplazan/neutralizan controles previstos por la Constitución y la ley, concentrando la administración de recursos sanitarios.

La denunica explica que el denunciante fue impedido de ejercer sus funciones de fiscalizaci{on mediante mecanimismo de facto como fue cambiar la cerradura de acceso a su oficina y luego accediendo a su disco rigido de la PC INSTITUCIONAL violando la contraseña y y formateando toda la información existente en el mismo todo lo cual quedo constatado por escribana pública el día en que este se vio impedido de acercarse a su oficina de trabajo y desde ese día jamás se le comunico despido, sumario o gestión alguna, en un accionar extremadamente ilegal del que todavía se encuentra privado de ejercer funciones permanente y con estabilidad dispuesta por la Ley.

Es por ello que la Calificación legal sugerida, es la de usurpación y abuso de autoridad conforme al Código Penal, con pedido de investigación urgente y medidas cautelares para resguardar la legalidad y la integridad de los fondos de los afiliados.

Siendo el Bien jurídico afectado: el sistema de control y la tutela efectiva del PATRIMONIO de los BENEFICIARIOS APORTANTES del IOSPER hoy intervenido bajo la figura de OSER y lo que impacta directamente en el derecho a la salud de trabajadores y jubilados

La presentación (confirmada en formato digital y a ratificarse físicamente mañana) sostiene que las medidas cuestionadas anulan contrapesos institucionales y abren la puerta al uso indebido de recursos que pertenecen a los trabajadores y jubilados entrerrianos.

“No lo hago por mí; lo hago por el sufrimiento que veo en miles y miles de beneficiarios que no reciben sus prestaciones médicas más elementales. Hay jubilados que están muriendo concretamente, y esto se va a demostrar con un aumento significativo de la mortalidad en Entre Ríos y por la gran cantidad de trabajadores que son perseguidos y sumariados con procedimientos al margen de toda legalidad”—Dr. Rafael Mariano Giampaolo

“Es desgarrador lo que sucede con los afiliados, sobre todo con quienes menos tienen. Esta denuncia busca ser el disparador para que más beneficiarios acerquen sus casos —demoras, incumplimientos— y se sumen al registro provincial que estamos armando sobre la caída del nivel prestacional. No descarto que haya otras formas de acompañamiento y organización pacífica por parte de jubilados y activos que ya se están movilizando.”

Llamado a la ciudadanía

Se invita a afiliados y familias a remitir documentadamente casos de demoras, cortes e incumplimientos de prestaciones para incorporarlos al Registro Provincial de Caída Prestacional, a fin de fundamentar nuevas presentaciones y proteger el derecho a la salud.

Próximos pasos procesales

La denuncia tuvo radicación el jueves 17/10 y tendrá ampliaciones probatorias que se anunciarán en los próximos días con los primeros relevamientos del Registro.



contacto de prensa

Vocero: Fernando