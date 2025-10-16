El INTA detecta una mayor incidencia del fitoplasma Maize Bushy Stunt y advierte sobre la complejidad del achaparramiento del maíz

Este hallazgo plantea nuevos desafíos para la investigación y el manejo de la enfermedad transmitida por la chicharrita del maíz (Dalbulus maidis), que en la última campaña provocó pérdidas estimadas entre el 10 y el 15 % de la cosecha nacional.

Un cambio en el perfil de los patógenos

La campaña 2023-2024 estuvo marcada por el impacto del achaparramiento del maíz en Argentina. Tradicionalmente, el agente principal de la enfermedad se atribuía al Corn Stunt Spiroplasma (CSS), acompañado por virus como Maize Rayado Fino y Maize Striate Mosaic, mientras que el fitoplasma Maize Bushy Stunt (MBS) se consideraba marginal y de baja frecuencia.

Sin embargo, un estudio prospectivo del Instituto de Patología Vegetal (IPAVE-INTA) —en colaboración con especialistas en virología y entomología— sobre muestras recolectadas en siete provincias, con foco en Córdoba, mostró un panorama distinto:

El 60 % de las muestras resultaron positivas para fitoplasmas,

el 43 % para CSS, y

el 29 % presentó infecciones mixtas.

Estos resultados evidencian que los fitoplasmas tienen una participación más frecuente y significativa en el complejo del achaparramiento de lo que se suponía hasta ahora.