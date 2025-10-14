Maratón de Reyes CONFIRMAN RECORRIDO E INSCRIPCIÓN

El citado estuvo acompañado de la Subsecretaria de Deportes, Lic. Ivana Pérez, y ahondaron en lo que será la gran prueba atlética que tiene Concordia.

Dentro de lo más saliente, Flores dijo que largará y llegará en la Costanera, a la altura del Club Comunicaciones y que las dos distancias (10 y 5k) largarán juntas, y es algo que el organizador le agrega con su impronta a la prueba, dado que en muchos años largaron separadas.

El horario era tal cual ya estaba anunciado, a las 20 horas del sábado 10 de enero de 2026.

Flores arrancó asintiendo lo de la Costanera, al decir “sí, ya podemos confirmar que la Maratón Internacional de Reyes 2026 va a tener su centro de largada y llegada en la Costanera, en cercanías al Club Comunicaciones. Para llegar a esto pensamos en el confort del corredor, porque creemos que este circuito que hemos pensado está en muy buenas condiciones para correr y además que la costanera de Concordia es muy amplia para contener a semejante cantidad de personas”.

Al consultársele sobre el resto del circuito, si iba a tener cambios, Flores enfatizó en que “no, solo que estamos buscando lugares más atractivos, más nuevos. Hoy tenemos toda la zona este de la ciudad en muy buen estado y nos parece importante mostrarla, no solo al corredor sino también a la gente que viene a hacer turismo. Es apostar a algo nuevo, algo que con Ivana (Pérez) lo pensamos y lo diagramamos, y estuvimos totalmente de acuerdo en innovar y ellos nos da otra esperanza, otra alegría. Y creemos que en todos va a despertar lo mismo”, argumentó.

En cuanto a lo turístico que representa la prueba, Flores acotó que “Sin duda que vamos a estar trabajando fuerte en no olvidarnos lo que es Concordia, y por ende intentando traer más turistas que puedan participar de la carrera, que es lo que más buscamos”.

Por su parte, Ivana Pérez fue consultada sobre esta apuesta que es muy grande, y respondió: “Sí, está muy bueno. Nosotros también vamos evolucionando con la Maratón dentro de la gestión y vamos buscando siempre la mejor opción, depende del momento también que estamos viviendo y ahora con Marcelo apareció una oportunidad para ir mejorando, obviamente”.

En cuanto a la logística, detalló: “Nosotros como siempre tendremos a cargo toda la logística con todas las áreas de la municipalidad en todo lo que sea ambulancias, vallas, baños químicos, profesores. Si bien está toda la organización de Los Galgos, nosotros desde la Subsecretaría de Deportes colaboramos y también tendremos la Mini Reyes al otro día”.

Una de las preguntas clave que respondió Flores este martes fue sobre el precio de la inscripción, y se explayó al respecto diciendo “Va a tener un solo costo desde que se abre hasta que se cierra, por lo que no va a haber diferentes precios por etapas, como se ha venido haciendo. Desde que arranca, hasta el viernes 9, día anterior a la carrera, la gente tiene la oportunidad de abonar 35 mil pesos en un solo pago o bien abonar 40 mil en dos cuotas de 20, que podrán pagar ni bien arranca la inscripción los primeros 20 y cuando reciban el kit de carrera los otros 20. Vamos a estar comenzando con todo eso el 17 de diciembre, las inscripciones presenciales. Lo que no está definido todavía es el lugar donde estaremos recibiendo esas inscripciones, aunque ya a la brevedad lo resolveremos. Pero serán tres días presenciales y también ya entregando kits de competencia”, enfatizó.

En cuanto a la invitación o no de atletas de otros lugares para que vengan a engalanar la prueba, Flores dijo “Por el momento nosotros estamos trabajando en torno al número real que siempre tuvo Reyes tratando de conseguir la mayor cantidad de participantes, no necesariamente de elite. Estamos queriendo que venga a correr la mayor cantidad de gente posible, sin fijarnos en los tiempos que hagan y si son o no de elite. Estamos apuntando a eso en esta edición”, concluyó.

Para concluir este informe, podemos decir que el circuito es realmente amplio, que abarca toda la zona verde y muchos espacios inéditos para la Maratón. Por ejemplo, en una parte del recorrido se llega a la cancha de Nebel y se dobla para abajo, para la zona del río y allí se podrá apreciar toda esa parte nueva que se ha hecho, para volver a salir otra vez a Avenida Castro ya en la parte de la llegada de la prueba. También la Maratón andará en cercanías del Monumento a la Mujer en la zona de San Carlos, entre otros lugares que ya detallaremos con precisión. Lo cierto es que la prueba está en marcha y sin duda que la expectativa irá creciendo día a día con esta querida prueba, donde nuestra gente se prepara tanto para correrla como para verla. Por ello ha llegado a ser de las mejores de Sudaméric