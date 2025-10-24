Es oficial: cierran los bancos por 4 días en Argentina y no se venderán dólares

Este sábado SE CIERRA EL DUATLÓN RURAL
Si las condiciones climáticas lo permiten, este sábado 24 de octubre se correrá la última fecha del certamen 2025 de Duatlón Rural Concordiense, que tendrá comp epicentro la Bodega Robinson.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) notificó que los días viernes y lunes 24 de noviembre habrá un cierre de bancos, entidades financieras y suspensión de operaciones cambiarias en lo largo y ancho de todo el país, por los feriados. También el lunes 8 y 25 de diciembre.Argentina24/10/2025pregonando
La medida tendrá vigencia luego de las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre en Argentina.
Por qué no habrá bancos por 4 días en Argentina
Según lo que informó el BCRA, el viernes 21 será un día no laborable, mientras que el lunes 24 de noviembre se festeja el Día de la Soberanía Nacional. De todas maneras, a pesar de que uno sea feriado y otro no, en ambos casos no habrá actividad bancaria.
No habrá atención presencial ni operaciones cambiarias, tampoco se podrá reponer dinero en cajeros automáticos ni se realizarán gestiones administrativas. Por su parte, los correspondientes a diciembre, son feriados nacionales.
Qué se podrá hacer durante el cierre de bancos
Relacionado con la actividad, los cajeros automáticos operarán normalmente mientras tengan dinero disponible. No habrá reposición de efectivo durante los feriados, por lo que se recomienda retirar con anticipación la plata en caso de necesitarla.
Los primeros en cobrar serán los trabajadores de administración central, educación y sanidad, seguidos por municipios del interior y organismos descentralizados.
También se podrá hacer transferencias o pagos a través home banking o aplicaciones móviles. Estará disponible también pagar servicios y consultas de saldo, aunque probablemente algunas operaciones podrían acreditarse recién el próximo día hábil.
Por su parte, las billeteras virtuales seguirán funcionando, pero algunos movimientos que involucren transferencias hacia o desde cuentas bancarias podrían tener algunos atrasos hasta el siguiente día hábil.
Qué pasará con los dólares
No se podrá ni comprar ni vender divisas tanto en el mercado oficial como en el financiero.
Cuando baja la confianza, la gente se refugia en el dólar. (Pexels)© Pexels
Los feriados bancarios que quedan en el 2025
Viernes 21 de noviembre: Día no laborable
Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción
Jueves 25 de diciembre: Navidad
Este jueves, en el Salón de los Intendentes de la Municipalidad de Concordia, se llevó a cabo una reunión de trabajo con representantes de todas las áreas municipales y los distintos organismos que acompañarán la organización de la 47ª edición.
En el Coloquio de IDEA, desarrollado en Mar del Plata del 15 al 17 de octubre, Santiago Bulat en su exposición presentó un completo informe, y destacó que: “…la reforma laboral ya sucedió, y quebró el sistema previsional argentino…”.
Las 86 mil toneladas de septiembre, colocan al mes entre los cinco de mayor volumen de la historia. El precio promedio subió 37% en un año y quedó muy cerca del pico extraordinario de 2022.
Un estudio de la Universidad Austral advierte que la participación podría caer al 65%, el nivel más bajo desde el retorno de la democracia.
LOS SINDICATOS SOMOS LA VOZ ORGANIZADA DE LA DEMANDA
Explicó que es una idea de un borrador de reforma laboral, inspirada en un modelo griego, que sería “negociable” entre empleados y empleadores.
El candidato a diputado nacional por Proyecto Sur cuestionó las intenciones del Presidente. “Eso ya fracasó en el mundo”, aseguró.
Fue denunciado por LLA por presuntamente aprovecharse de la imagen del partido. Gabriel Chumpitaz alegó ser víctima de “hostigamiento y persecución política”.
Los aumentos se ubicaron por debajo de la inflación de septiembre.
Se suman voces que reclaman que el gobierno amplíe su base de sustentación política.
Marcelo Flores, Director de Los Galgos y organizador de la Maratón Internacional de Reyes 2026, le dio todas las precisiones a la prensa ayer en una reunión que tuvo lugar en el Gimnasio Municipal.
La Asociación Forestal Argentina (AFoA) Regional Entre Ríos llevó a cabo dos importantes acciones institucionales que refuerzan su compromiso con el desarrollo y la proyección del sector foresto-industrial en la provincia
Lo acusa —según la denuncia— de anular por la fuerza mecanismos de control constitucionales, con métodos propios de las prácticas autoritarias de los ’70
Comunicaciones y Libertad van a definir el Petit Torneo de la Liga Concordiense de Fútbol, tras jugarse este miércoles las semifinales del mismo en el Estadio de Concordia.
