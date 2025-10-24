Es oficial: cierran los bancos por 4 días en Argentina y no se venderán dólares

La medida tendrá vigencia luego de las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre en Argentina.

Por qué no habrá bancos por 4 días en Argentina

Según lo que informó el BCRA, el viernes 21 será un día no laborable, mientras que el lunes 24 de noviembre se festeja el Día de la Soberanía Nacional. De todas maneras, a pesar de que uno sea feriado y otro no, en ambos casos no habrá actividad bancaria.

No habrá atención presencial ni operaciones cambiarias, tampoco se podrá reponer dinero en cajeros automáticos ni se realizarán gestiones administrativas. Por su parte, los correspondientes a diciembre, son feriados nacionales.

Qué se podrá hacer durante el cierre de bancos

Relacionado con la actividad, los cajeros automáticos operarán normalmente mientras tengan dinero disponible. No habrá reposición de efectivo durante los feriados, por lo que se recomienda retirar con anticipación la plata en caso de necesitarla.



También se podrá hacer transferencias o pagos a través home banking o aplicaciones móviles. Estará disponible también pagar servicios y consultas de saldo, aunque probablemente algunas operaciones podrían acreditarse recién el próximo día hábil.

Por su parte, las billeteras virtuales seguirán funcionando, pero algunos movimientos que involucren transferencias hacia o desde cuentas bancarias podrían tener algunos atrasos hasta el siguiente día hábil.

Qué pasará con los dólares

No se podrá ni comprar ni vender divisas tanto en el mercado oficial como en el financiero.



Los feriados bancarios que quedan en el 2025

Viernes 21 de noviembre: Día no laborable

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

Jueves 25 de diciembre: Navidad