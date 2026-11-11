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Justicia brasileña multa a Meta por incumplir órdenes sobre trato igualitario a Lula y Bolsonaro en elecciones

Las autoridades de Brasil multaron el martes (10.11.2026) al gigante tecnológico Meta, por haber incumplido órdenes sobre un trato igualitario en sus plataformas al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su rival Flávio Bolsonaro durante las elecciones.
Mundo11/11/2026 gs (afp, efe, CNN Brasil) Noticias DW

El izquierdista Lula derrotó sorpresivamente a Bolsonaro en el balotaje del 25 de octubre, tras una campaña en la que denunció una "interferencia" de la dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp para beneficiar al candidato de la derecha.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) impuso por unanimidad una multa de 7,5 millones de reales (unos 1,3 millones de dólares) a la estadounidense Meta, aunque no consideró probada una "acción deliberada para desequilibrar el pleito", según sostuvo el juez relator Marco Aurélio Bellizze.image

Tras ganar los comicios, Lula prometió profundizar la regulación de las redes sociales en Brasil.

Bajo su gobierno ya se aprobó un marco legal estricto que responsabiliza a las empresas tecnológicas por contenidos divulgados por los usuarios.

Meta se comportó como un "agente político" que habría perjudicado a Lula con "irregularidades graves", sostuvo el abogado Angelo Ferraro ante el TSE.

Meta: acusaciones son "falsas e infundadas"

La campaña lulista había denunciado a Meta por "manipulación algorítmica" por supuestamente desfavorecer al presidente con restricciones a contenidos proselitistas en sus plataformas.

La abogada de Meta, Patrícia Marta Martins, afirmó ante el TSE que las denuncias de interferecia son "falsas e infundadas" y que las exigencias judiciales fueron "íntegramente cumplidas" por la empresa.

El TSE ordenó a Meta durante la campaña que tomara medidas para garantizar igualdad en la distribución de contenidos a ambos candidatos.

Los siete jueces del tribunal acompañaron este martes la opinión del relator Bellizze, acerca de que la empresa incumplió plazos y faltó a la transparencia al suministrar informaciones incompletas, "genéricas" o incluso en otro idioma al TSE.

Según los magistrados, en el proceso no se demostró que Meta actuara deliberadamente a favor del derechista Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Tras desconocer su derrota en las elecciones, el senador Bolsonaro huyó de Brasil a Estados Unidos, mientras la policía lo investiga por presunto lavado de dinero. Desde Miami, se autoproclamó verdadero "líder" de Brasil.

gs (afp, efe, CNN Brasil)

Autor: Noticias DW

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