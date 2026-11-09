Hungría: Detienen al hermano de Viktor Orbán por presunto tráfico de personas, según la prensa local

El ex primer ministro Orbán ha cargado contra el actual Gobierno: "En este juego sucio el objetivo es eliminar al adversario político (...). El objetivo soy yo, mi hermano solo es un instrumento".

Según informaciones publicadas por la prensa húngara, han detenido al hermano de Viktor Orbán, Áron Orbán, bajo sospecha de tráfico de personas, según informó el primer ministro de Hungría Péter Magyar este lunes en su página de Facebook.

El primer ministro escribió que la Oficina Nacional de Recuperación y Protección del Patrimonio (NVVH) y la Oficina Nacional de Investigación (NNI) continúan la investigación, en el marco de la cual podrían haber detenido a Áron Orbán. La NVVH informó este lunes por la mañana de que han detenido a varias personas en un caso de tráfico de personas en Budapest y en el condado de Pest.

En la operación se están llevando a cabo detenciones y registros domiciliarios en varios puntos de Budapest y del condado de Pest. Los investigadores de la NNI y el personal de la NVVH realizan de forma simultánea y conjunta diligencias de investigación en dos procedimientos penales en curso. Indicaron que es probable que por la tarde informen sobre los detalles de los delitos y de las diligencias.

La detención de dos sospechosos del caso ya fue ordenada por el tribunal en abril

La Fiscalía General Central de Investigación (KNYF) informó el 24 de abril a la agencia MTI de que el Juzgado Central de Distrito de Buda había ordenado por un mes la prisión preventiva de dos sospechosos en un caso relacionado con la cesión de mano de obra.

Según el núcleo de la sospecha fundada, los sospechosos prometían la tramitación fluida de permisos de residencia con fines de empleo, alegando sus relaciones de confianza con "altos cargos influyentes", y luego repartieron entre ellos y un tercer sospechoso los 17.000 euros que habían recibido por adelantado de un empresario para este propósito.

La KNYF interrogó como sospechosos a cuatro personas por el delito de tráfico de influencias y otros delitos, y finalmente se ordenó la detención de dos de ellos.

La NVVH informó el 28 de septiembre de que había asumido con carácter propio cuatro asuntos, el primero de los cuales era "la puesta en venta de una red de contactos políticos con el fin de obtener permisos de residencia con fines de empleo".

Según el comunicado de entonces, el objeto del caso es el delito de tráfico de influencias y otros delitos: según la sospecha, un grupo estrechamente vinculado a destacadas figuras políticas se comprometía, a cambio de una contraprestación económica, a que quienes tramitaran a través de ellos la expedición de permisos de residencia con fines de empleo obtendrían en cualquier caso los visados necesarios.

Áron Orbán y los visados de los vietnamitas

La información de que Áron Orbán también podría estar implicado en el caso procede del portal Kontroll.hu. El procedimiento relativo a operaciones de visado vinculadas al hermano del primer ministro fue uno de los primeros que la recientemente creada Oficina Nacional de Recuperación y Protección del Patrimonio asumió bajo su propia competencia.

Según la información disponible, la empresa de Áron Orbán habría facilitado a ciudadanos vietnamitas la obtención de visados húngaros, y por tanto de visados Schengen, inscribiéndolos en un curso de dos días en la Universidad de Pécs. Presuntamente, Orbán también pidió ayuda a un comisionado del primer ministro para acelerar el procedimiento de visado de estas personas.

Viktor Orbán: "El objetivo soy yo"

Poco después de la aparición de las primeras noticias, Viktor Orbán reaccionó en Facebook a lo sucedido. El ex primer ministro escribió lo siguiente:

"Hoy el Gobierno debería responder ante la Comisión de Seguridad Nacional por el escándalo de los agentes. El ajuste de cuentas es una herramienta de distracción. En Hungría no hay rendición de cuentas, sino ajustes de cuentas. Cuando algo resulta incómodo para el Gobierno, actúa el ÁVH. En este juego sucio el objetivo es eliminar al adversario político y construir un sistema de partido único. El objetivo soy yo, mi hermano solo es un instrumento".