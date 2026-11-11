HECHOS POLITICOS QUE IMPACTAN EN ARGENTINA.

El primero fue la derrota política de Trump en USA; el segundo hecho importante ocurrió en Paraguay, con la destitución del presidente Peña; y el tercero, el de mayor impacto social, es la visita pastoral del Papa León XIV, a Uruguay, Argentina y Perú.

El resultado electoral en USA muestra que -en democracia- una derrota no es una catástrofe institucional, es la certeza del malestar popular con un estilo de gestión, que se puede corregir con dialogo, respetando la opinión del otro.

Lo ocurrido en Paraguay es un ejemplo claro: cuando la corrupción avanza, la política debe actuar con claridad y firmeza, y no interferir a la Justicia protegiendo -o amparando- a aquellos sobre quienes hay semiplena prueba de sus responsabilidades.

Respecto del Papa León XIV, su palabra fue esclarecedora, al destacar la vigencia de la Doctrina Social de la Iglesia. Con sencillez y buenos modos puso énfasis en temas que preocupan a los Pueblos, especialmente cuando los políticos les empeoran sus condiciones de vida, aplicando modelos de gestión vacíos de contenidos humanistas.