PREGONANDO PREGONANDO

HECHOS POLITICOS QUE IMPACTAN EN ARGENTINA.

Noviembre trajo al continente americano tres hechos relevantes, que han generado impacto político significativo en la Argentina.
Curiosidades11/11/2026 José Couceiro

El primero fue la derrota política de Trump en USA; el segundo hecho importante ocurrió en Paraguay, con la destitución del presidente Peña; y el tercero, el de mayor impacto social, es la visita pastoral del Papa León XIV, a Uruguay, Argentina y Perú.

multimedia.normal.9a7b64a3c1d5a267.bm9ybWFsLndlYnA=El resultado electoral en USA muestra que -en democracia- una derrota no es una catástrofe institucional, es la certeza del malestar popular con un estilo de gestión, que se puede corregir con dialogo, respetando la opinión del otro.

Lo ocurrido en Paraguay es un ejemplo claro: cuando la corrupción avanza, la política debe actuar con claridad y firmeza, y no interferir a la Justicia protegiendo -o amparando- a aquellos sobre quienes hay semiplena prueba de sus responsabilidades.

Respecto del Papa León XIV, su palabra fue esclarecedora, al destacar la vigencia de la Doctrina Social de la Iglesia. Con sencillez y buenos modos puso énfasis en temas que preocupan a los Pueblos, especialmente cuando los políticos les empeoran sus condiciones de vida, aplicando modelos de gestión vacíos de contenidos humanistas.

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En Argentina, León XIV, se refirió -entre otros temas- a: la economía, la democracia, los límites del poder, las jubilaciones, la discapacidad, las universidades, la investigación, las dificultades que atraviesan las familias, y la protección de los sectores más vulnerable…”.

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En síntesis, las frases más destacadas de su planteo fueron: "…la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía…”; “…la disposición a escuchar...”; “....el cuidado de la palabra…; “…la búsqueda paciente de acuerdos…”; “…la capacidad de 

reconocer, en quien piensa de distinta manera, a un compatriota…”; ”…la técnica debe estar siempre supeditada a la ética…”; “…el desempleo es un auténtico drama…”; “…el acceso al trabajo para todos debe seguir siendo un objetivo prioritario de las políticas públicas y de los procesos económicos…”; “…los sindicatos y agrupaciones de trabajadores tienen aquí un importante campo de crecimiento y desarrollo, implicándose de un modo más directo en conseguir que se respeten las condiciones dignas de los trabajadores…”.

En conclusión, los planteos del Papa León XIV, sobre: la economía; la dignidad humana; el impacto social del ajuste; los recortes en servicios sociales, jubilaciones, asistencia a personas con discapacidad, y universidades públicas; se convirtieron -indirectamente- en una clara defensa de "las víctimas de la motosierra” de la Gestión Milei.

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FUENTE: .José Couceiro

 

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