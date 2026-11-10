DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE| 20.30 HS. OBRA: MATE CON COCA. Comedia

En escena, personajes del altiplano y de la pampa se cruzan en un viaje cargado de picardía, contradicciones culturales y humanidad desbordada.

Entre mates, canciones, enredos y máscaras, la obra construye un relato popular donde lo trágico y lo cómico conviven, revelando identidades que chocan, se burlan y finalmente se reconocen.

Con humor físico, música y un lenguaje cercano al público, Mate con Coca propone una experiencia teatral festiva, sensible y profundamente latinoamericana.

Ficha técnica:

Dirige: Fabian Nardini. Actúan: Emmanuel Primitivo. Guillermina Sandoval. Fabián Nardini. Músico: Gabino Ballesteros.

A LA GORRA

Reservas al 3454244735.