DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE| 20.30 HS. OBRA: MATE CON COCA. Comedia

Cuando la planificación del pastoreo marca la diferencia
motivarcampo10/11/2026
Referentes de distintos establecimientos fueguinos describen las distintas estrategias que llevan adelante para sostener su producción ganadera más allá del clima.
PREGONANDO PREGONANDO
En escena, personajes del altiplano y de la pampa se cruzan en un viaje cargado de picardía, contradicciones culturales y humanidad desbordada.
Entre mates, canciones, enredos y máscaras, la obra construye un relato popular donde lo trágico y lo cómico conviven, revelando identidades que chocan, se burlan y finalmente se reconocen.
Con humor físico, música y un lenguaje cercano al público, Mate con Coca propone una experiencia teatral festiva, sensible y profundamente latinoamericana.
Ficha técnica:
Dirige: Fabian Nardini. Actúan: Emmanuel Primitivo. Guillermina Sandoval. Fabián Nardini. Músico: Gabino Ballesteros.
A LA GORRA
Reservas al 3454244735.