España recurre al Ejército del Aire para aliviar la presión ejercida por las miles de llegadas a Canarias

El Gobierno ha movilizado al Ejército del Aire y del Espacio para trasladar a más de 300 inmigrantes de El Hierro a Madrid, a un día de que se reúna en Moncloa la Comisión Interministerial de Inmigración. La crisis migratoria en Canarias, que deja unas 5.600 llegadas en los nueve primeros días de noviembre, ha vuelto a enfrentar al Ejecutivo con el PP, que reprocha a Pedro Sánchez responder con aviones tras meses de peticiones de ayuda.

Una crisis migratoria en Canarias que desborda El Hierro

Entre el 1 y el 9 de noviembre han llegado al archipiélago 6.665 personas en 66 cayucos, 48 de ellos a El Hierro. El Cabildo herreño declaró la emergencia social después de recibir a más de 8.000 personas en cinco semanas. Su presidente, Alpidio Armas, lo explica sin rodeos: "Entra más gente de la que podemos derivar a Tenerife y Gran Canaria".

Este lunes, Salvamento Marítimo había rescatado cinco cayucos con 578 personas desde la medianoche, 334 de ellas en El Hierro. El viernes se acumulaban 30 cayucos en el muelle de La Restinga, una situación que el presidente canario, Fernando Clavijo, calificó de "absolutamente insostenible". Durante el fin de semana las embarcaciones se retiraron al punto limpio de La Frontera para desguazarlas.

Dos Airbus A330 del Ejército del Aire y del Espacio despegaron el sábado por la tarde de Tenerife Sur y de la base de Gando, en Gran Canaria, con destino a Torrejón de Ardoz, según adelantó 'ABC' con fuentes de Defensa. El ministerio no descarta fletar más aparatos en las próximas horas.

Los vuelos se suman a los ferris y a los aviones comerciales que el Gobierno ya fletaba hacia Tenerife y Gran Canaria. No es la primera vez que se recurre a medios militares: en enero de 2025, el Ejecutivo usó dos A400M para sendos traslados desde El Hierro y Lanzarote. El plan consiste en llevar a la Península a quienes llegan a la isla una vez que la Policía los ha filiado, para aliviar la red de primera acogida de Canarias.

Feijóo y Torres cruzan reproches por los traslados

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reaccionó el domingo por la noche en X a la crisis migratoria en Canarias. Escribió que las islas necesitan "algo más que una reunión" y acusó a Sánchez de desplegar aviones militares para llevar inmigrantes a la Península cuando Canarias lleva meses pidiendo ayuda. También volvió sobre la crisis de Ceuta. Defiende evitar el problema, no repartirlo por toda España ni exportarlo a Europa.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que preside la Comisión Interministerial, le contestó el lunes en Las Palmas de Gran Canaria. "Si el PP sostiene que los inmigrantes no pueden ir al resto del país, está proponiendo que los miles que llegan a El Hierro se queden allí y que Canarias se convierta en una cárcel de inmigrantes". Torres recordó que la ruta atlántica sufre picos cíclicos y que desde el 1 de octubre se han rescatado más de 12.000 personas, la mayoría en El Hierro.

Clavijo lleva ocho medidas a Moncloa

Tras hablar por teléfono con Sánchez el sábado, Clavijo anunció que el presidente se había comprometido a convocar la Comisión de urgencia y a reforzar los recursos sanitarios de El Hierro. Este lunes ha detallado lo que llevará: un documento de ocho puntos, el Pacto Canario por la Migración, firmado por todos los grupos parlamentarios de las islas.

Lo central es un plan extraordinario de contingencia, con dinero, medios y derivaciones a la Península. Pide también un mecanismo de coordinación permanente con seguimiento semanal, una gestión diplomática urgente en los países de origen, sobre todo Senegal, el despliegue de Frontex y un cambio en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para poder perseguir los delitos cometidos en alta mar.

Cuatro de las peticiones, según Clavijo, dependen solo de la voluntad política del Gobierno central: más agentes, más medios para Salvamento Marítimo, servicios sanitarios contratados con Cruz Roja y fondos para compensar a la población de El Hierro. Si no hay respuestas concretas, ha advertido, Canarias acudirá a la Justicia. La Comisión Interministerial de Inmigración se reúne este martes 10 de noviembre en Moncloa para abordar la crisis migratoria en Canarias, antes del Consejo de Ministros.