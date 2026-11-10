CODESAL acompañó la XVIII Fiesta Nacional del Arroz en San Salvador

Durante las tres jornadas, el predio contó con una amplia propuesta que incluyó feria agroindustrial, remate ganadero especial, feria de artesanos, food trucks, juegos y espectáculos artísticos que acompañaron el cierre de cada noche. Además de ser un espacio de encuentro y entretenimiento, la exposición funciona como una importante plataforma comercial, donde los distintos expositores pueden presentar sus productos, generar vínculos y acercarse a potenciales clientes.

La Fiesta Nacional del Arroz representa también una oportunidad para reconocer el valor de esta producción y de quienes trabajan en ella, ya que constituye uno de los pilares históricos y económicos fundamentales sobre los que se consolidó la identidad y el desarrollo de San Salvador.

En este marco, desde la Corporación de Desarrollo de Salto Gran de (CODESAL) acompañamos la exposición con un espacio destinado a compartir y promocionar los atractivos turísticos de la región de Salto Grande. Durante el evento, los visitantes pudieron conocer nuestra propuesta, disfrutar de una degustación de jugos y llevarse distintos obsequios, especialmente preparados para los más pequeños.

El presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, estuvo presente durante las jornadas y participó de los distintos momentos de la celebración. Asimismo, realizó la tradicional recorrida por la exposición junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el intendente de San Salvador, Jorge Zambón; el intendente de General Campos, Javier Mendelovich; el presidente de la comisión organizadora de la Fiesta, Luciano Challio; organizadores del evento y otros funcionarios provinciales.

Desde CODESAL, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, valoramos estos espacios que ponen en movimiento a las comunidades, fortalecen las economías regionales y permiten visibilizar el potencial productivo, cultural y turístico de la localidad y de las localidades vecinas.

“Fue una fiesta de primer nivel, con una exposición de una calidad extraordinaria y un acompañamiento del público que superó todas las expectativas. La visita del gobernador Rogelio Frigerio es una muestra más del compromiso con el interior productivo de Entre Ríos. Desde CODESAL nos llena de orgullo acompañar a San Salvador, porque esta fiesta es trabajo, es producción, es identidad y es el esfuerzo de toda una comunidad que se pone de pie para mostrar lo mejor de sí” expresó el presidente de la Corporación, Eduardo.