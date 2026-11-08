¿Qué me contas? EL BANCO QUE QUEBRÓ EN PARAGUAY, ADIVINA QUIÉN APARECE EN ESTA HISTORIA?

El Ueno Bank, el banco paraguayo que colapsó, dejó a millones de clientes sin acceso a su dinero y provocó una crisis política que alcanzó al gobierno de Santiago Peña, y patrocinó un encuentro de la extrema derecha internacional en el resort de Donald Trump, en Mar-a-Lago.

¿Y quién estaba ahí? ¡Eduardo Bananinha Bolsonaro!

Pero la historia no termina ahí.

El evento, realizado en febrero de 2026, también homenajeó a Fernando Cerimedo, el argentino que ayudó a difundir mentiras sobre las elecciones brasileñas de 2022. ¿Y sabes quién entregó el premio? ¡El propio Eduardo Bolsonaro!

Javier Milei también fue homenajeado y participó por video.

El banco figuraba entre los patrocinadores de la categoría Diamond, cuya cuota anunciada era de US$ 100 mil. El valor efectivamente pagado no fue divulgado.

Es impresionante cómo los mismos personajes de la extrema derecha internacional aparecen en eventos financiados por instituciones que luego se convierten en protagonistas de escándalos financieros.

Y ya que estamos hablando de bancos y de la familia Bolsonaro, ¿se acuerdan del Banco Master?

Flávio Bolsonaro negoció con Daniel Vorcaro nada menos que R$ 134 millones para financiar Dark Horse, la película sobre Jair Bolsonaro, en plena carrera presidencial. Según las investigaciones periodísticas, cerca de R$ 61 millones fueron efectivamente transferidos.

Exdirectivos de Ueno Bank ya están en la ex-Tacumbú. (Gentileza Abc)

¿Y adivinen quién firmó un contrato que le atribuía poderes sobre la gestión financiera de la película? ¡Eduardo Bolsonaro!

Son dos escándalos bancarios distintos, pero con personajes políticos que merecen mucha atención.

La pregunta es: ¿cuánto dinero circula en estas articulaciones internacionales de la extrema derecha, quién está pagando la cuenta y qué espera recibir a cambio?

Porque, cuando el tema es dinero y los Bolsonaro, ¡la transparencia nunca es suficiente!

Fuentes: Panamerican Dispatch y The Intercept Brasil

Santiago Peña ingresando a la sede de la Fiscalía General del Estado para declarar, asistido por su abogado defensor, Dr. Ricardo Preda.