Egipto descubre un yacimiento de gas en el Mediterráneo con 200.000 millones de pies cúbicos

Egipto ha anunciado un nuevo descubrimiento de gas natural en el mar Mediterráneo, con unas estimaciones iniciales que apuntan a la presencia de unos 200.000 millones de pies cúbicos de gas en el yacimiento del pozo exploratorio Nasim-1X.

barco petrolero

El Cairo espera que este hallazgo contribuya a impulsar la producción nacional de gas y reducir la dependencia de las importaciones. El Ministerio de Petróleo y Recursos Minerales de Egipto informó el viernes de que los trabajos de perforación y evaluación del pozo, situado en el área de concesión de Taiba, habían permitido identificar una capa de gas de unos 15 metros de espesor neto, con características geológicas y petrofísicas diferenciadas.

Los estudios técnicos y del yacimiento continúan para determinar los volúmenes de gas que podrían extraerse, estimar las posibles tasas de producción diaria y evaluar la viabilidad comercial del descubrimiento. El Ministerio todavía no ha anunciado una fecha para el inicio de la producción.

Egipto proyecta un gasoducto para acelerar la explotación del yacimiento

Egipto prevé conectar el pozo con las instalaciones de producción existentes mediante un gasoducto de unos 22 kilómetros de longitud, que lo enlazará con el gasoducto Abu Madi-El Gamil. El objetivo es aprovechar la infraestructura disponible y reducir el tiempo necesario para comenzar la producción.

La compañía italiana Eni opera la concesión de Taiba en asociación con la empresa australiana Woodside, mientras que la firma egipcia Petrobel se encargó de los trabajos de perforación en nombre de los socios.

El Ministerio de Petróleo atribuyó los resultados positivos al aumento de las inversiones y de la actividad exploratoria. También destacó la mejora del clima de inversión y los avances en el pago de las cantidades pendientes que se adeudan a las empresas extranjeras que operan en el sector energético.

Egipto busca aumentar su producción nacional de gas natural después de que el descenso de la extracción en los últimos años haya incrementado su dependencia de las importaciones para satisfacer la demanda interna.

El Cairo confía en el desarrollo de nuevos yacimientos y en la aceleración de los trabajos de exploración para reforzar el suministro nacional, en un contexto de elevada demanda de gas por parte de los sectores eléctrico e industrial.