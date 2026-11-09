"La libertad de prensa es sagrada": De la Espriella ordena proteger a varios medios tras las amenazas del ELN

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha ordenado reforzar la protección de 'Caracol Televisión', 'RCN' y la revista 'Semana' debido a los informes de inteligencia sobre posibles atentados del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra estos medios de comunicación. El dirigente ha anunciado medidas para garantizar la seguridad de las instalaciones, sus periodistas, trabajadores y familias.

"La libertad de prensa es sagrada y se respeta", ha asegurado De la Espriella en una publicación en su cuenta de X, en la que ha condenado las amenazas contra el periodismo colombiano. Según ha explicado, ha dado instrucciones para que "toda la capacidad del Estado" se movilice para proteger a los medios afectados.

"Ningún grupo narcoterrorista va a silenciar a los medios de comunicación mediante amenazas, intimidaciones o actos de violencia", ha añadido, antes de expresar su solidaridad con los periodistas del país: "No están solos".

Evacuación preventiva en 'Caracol Televisión'

Las medidas llegan después de que 'Caracol Televisión' evacuara parte de sus instalaciones en Bogotá durante la noche del pasado sábado, tras recibir información de las autoridades sobre un posible atentado contra su sede.

La alerta se recibió alrededor de las 20:00, cuando los organismos de seguridad comunicaron a la cadena la existencia de amenazas atribuidas a grupos armados ilegales. Como medida preventiva, se ordenó la evacuación del personal que se encontraba trabajando en las instalaciones.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó de que no se encontraron explosivos ni en el interior del edificio ni en sus inmediaciones, aunque las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles nuevos incidentes.

Por su parte, 'Caracol Televisión' confirmó que había adoptado "todas las medidas para proteger a nuestro personal y nuestras instalaciones" y señaló que cualquier información adicional sería comunicada por las autoridades competentes.

Las alertas de Inteligencia apuntan al ELN como posible responsable de las amenazas contra los medios de comunicación. De la Espriella ha insistido en que el Estado no permitirá que la violencia o la intimidación condicionen el ejercicio del periodismo en Colombia.