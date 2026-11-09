El caso Ueno Bank lleva a la Fiscalía de Paraguay a buscar los bienes de Peña en el extranjero

La Fiscalía de Paraguay ha empezado a rastrear los posibles bienes en el extranjero de Santiago Peña, el expresidente destituido el viernes y en prisión preventiva por el caso Ueno Bank. El anuncio llega el mismo día en que los maestros de la escuela pública suspendieron las clases para exigir al nuevo presidente, Pedro Alliana, que recupere los fondos de jubilación atrapados en el banco intervenido.

La Fiscalía rastrea el caso Ueno Bank en tres países

El jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Externa, Manuel Doldan, explicó este lunes en rueda de prensa que su departamento ha contactado con sus homólogos de Argentina, Estados Unidos y Luxemburgo para ubicar bienes de "todas las personas físicas y jurídicas" investigadas.

Entre ellas están Peña y otras 26 personas imputadas. Doldan no dio nombres concretos. Dijo que el objetivo es tramitar exhortos o cartas probatorias para incorporar esos bienes como pruebas y asegurarlos con vistas a un decomiso.

La Fiscalía acusa a Peña de lesión de confianza, como instigador, y de administración en provecho propio, como autor. Según su escrito, Ueno Bank le concedió en mayo de 2024 dos préstamos simultáneos por unos 577.000 dólares (514.000 euros) para construir su vivienda en San Bernardino. Las cuotas mensuales, de unos 38.900 dólares (34.600 euros), equivaldrían a seis veces su sueldo presidencial. Los fiscales registraron esa casa el domingo. Los medios locales la valoran en más de un millón de dólares (891.000 euros).

Peña está recluido en el Regimiento de Escolta Presidencial, en Asunción. Las informaciones publicadas hasta ahora no recogen una respuesta de su defensa a estos cargos. Durante el juicio político, sus abogados sostuvieron que la acusación no identificaba ninguna orden o decisión ilegal del mandatario.

Los maestros ponen a prueba a Alliana

Los principales sindicatos docentes suspendieron las clases en la escuela pública este lunes. Se concentraron en la Plaza de Armas de Asunción y en las principales ciudades de los 17 departamentos. Piden que se devuelvan más de 60 millones de dólares (más de 53 millones de euros) de la Caja Fiscal, el sistema de jubilaciones de los empleados públicos, y los cerca de 355 millones de dólares (316 millones de euros) que el Instituto de Previsión Social colocó en Ueno Bank.

Reclaman también el dinero de al menos otras tres cajas de jubilación. A eso suman un reajuste salarial del 8% y más presupuesto educativo para 2027. En septiembre, el Gobierno de Peña había pactado con un sector un 5% para levantar una huelga de dos días.

El presidente de la Federación de Educadores del Paraguay, Silvio Piris, advirtió de que con ese dinero en riesgo "prácticamente la caja fiscal está en quiebra". Considera factible recuperarlo con la venta de los bienes del banco si acaba liquidado.

Alliana recibió a los gremios en el Palacio de López. Según los docentes, se comprometió a trabajar para que los fondos de la Caja Fiscal se recuperen y se devuelvan. Medios locales recogen que se habló de un proyecto de ley del Ejecutivo para reintegrar los recursos afectados y de subir el piso del ajuste salarial del 5% al 8% con dinero de recortes en el Estado, sin acuerdos cerrados. El ministro de Educación, Luis Ramírez, calificó la reunión de "muy productiva". Los gremios habían anunciado un paro indefinido desde el lunes, y las informaciones consultadas no aclaran si lo mantienen.

Un presidente que llega con la crisis abierta

Alliana juró el cargo el viernes, tras el juicio político que acabó con Peña. El Banco Central intervino Ueno Bank el martes 3 de noviembre. La medida congeló los ahorros de unos 2,94 millones de clientes, en un país de 6,1 millones de habitantes, y retuvo cerca de 800 millones de dólares de instituciones públicas, sobre todo fondos de pensiones.

Peña presentó su dimisión el jueves, pero el Congreso no la aceptó y siguió adelante. Diputados aprobó la acusación por unanimidad, con 78 votos, y el Senado lo destituyó con 44, también por unanimidad de los presentes. Es el segundo presidente paraguayo destituido por juicio político, 12 años después de Fernando Lugo.

Alliana, vicepresidente desde 2023 y presidente del Partido Colorado entre 2016 y 2023, es uno de los aliados más cercanos de Horacio Cartes. La oposición pidió también su juicio político, pero Diputados lo rechazó por 48 votos contra 30. En su discurso de investidura prometió que los afectados por el cierre de Ueno "serán compensados plenamente". El Banco Central empezó el jueves a devolver a los primeros ahorristas hasta diez millones de guaraníes, unos 1.565 dólares (casi 1.400 euros). Alliana completará el mandato, que termina en 2028.