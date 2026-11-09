Italia reúne a la Inteligencia por los ciberataques a frigoríficos que afectan a 11 países

El Gobierno italiano ha mantenido este martes conversaciones de emergencia con los responsables de inteligencia después de que ciberataques contra los sistemas de congelación de los supermercados hayan afectado en los últimos días al menos a 11 países europeos.

Supermercados de al menos diez países de la Unión Europea (UE), entre ellos Alemania, Italia y Países Bajos, se han visto obligados a tirar alimentos después de que la temperatura de sus frigoríficos y congeladores haya aumentado. El Reino Unido también se ha visto afectado.

Nadie ha reivindicado los ataques y el motivo sigue siendo desconocido.

El Gobierno italiano ha señalado que, por el momento, el impacto ha sido "muy limitado", y que solo se han visto afectados establecimientos con sistemas de seguridad obsoletos. En todo el país se ha informado de unos 20 supermercados afectados.

Aun así, los ministros se han reunido con los responsables de inteligencia y con la Agencia Nacional de Ciberseguridad de Italia, que ha difundido recomendaciones técnicas a los minoristas para proteger sus sistemas.

Giuseppe Spadaro, director de un grupo que gestiona supermercados Coop en Sicilia, ha indicado que cuatro de sus 300 tiendas se han visto afectadas. "Tuvimos que tirarlo todo. Las estanterías están vacías", dijo al diario 'Corriere della Sera'.

El portavoz de la UE, Thomas Regnier, ha explicado que las agencias europeas están trabajando con las autoridades nacionales para articular una respuesta conjunta. "No se trata de incidentes aislados y, por supuesto, tenemos que ser colectivamente resilientes y estar preparados para este tipo de incidentes cibernéticos", afirmó.

El pasado lunes, el comisario europeo de Alimentación y Agricultura, Christophe Hansen, calificó los ataques de "intento deliberado de perturbar nuestra cadena de suministro alimentario".

El responsable de ciberseguridad de Rumanía ha ofrecido una visión diferente. Seis establecimientos rumanos se han visto afectados, pero Dan Cimpean, director de la Dirección Nacional de Ciberseguridad de Rumanía, sostuvo: "Parece algo semiamateur. No sospechamos, bajo ningún concepto, que se trate de un actor estatal".

En el Reino Unido, el director del Centro Nacional de Ciberseguridad, Richard Horne, declaró a la 'BBC' que el problema afecta "a toda la cadena de suministro de alimentos" y que ya se han registrado un par de casos en los que "se ha explotado tecnología vulnerable".

Cuatro tiendas se han visto afectadas en Alemania. En Suecia, la cadena Coop afirmó que sus siete establecimientos afectados han vuelto a la normalidad y que los equipos implicados estaban conectados a través de antiguas redes móviles 4G.

Bélgica ha sido uno de los países más afectados y la Fiscalía federal ha abierto allí una investigación. Cientos de supermercados franceses sufrieron un ataque similar el mes pasado.

Los sistemas de refrigeración de los supermercados suelen estar conectados a internet para que las empresas contratistas puedan supervisarlos y repararlos a distancia. Investigaciones recientes de la empresa de seguridad Forescout han detectado casi 13.000 servicios de control de refrigeración accesibles abiertamente en línea en 99 países.