Cuando la planificación del pastoreo marca la diferencia

En Tierra del Fuego, donde las bajas temperaturas, los fuertes vientos y los inviernos prolongados condicionan la actividad ganadera, algunos productores encontraron en el manejo holístico una herramienta para optimizar el aprovechamiento de los pastizales naturales. A través de la planificación del pastoreo y la rotación de los animales, buscan sostener la productividad de sus establecimientos.

Durante una recorrida por distintos establecimientos ganaderos de la provincia, MOTIVAR conoció de primera mano cómo los productores adaptan sus sistemas de manejo a las particularidades de la isla, donde la disponibilidad de pasto constituye uno de los principales factores que determinan la capacidad productiva.

Una de las experiencias más representativas es la de Estancia El Roble, un establecimiento familiar dedicado exclusivamente a la producción bovina, donde el manejo holístico forma parte de la planificación anual.

Sebastián Pechar, uno de sus responsables, explicó que esta metodología implica una mirada integral sobre el funcionamiento del establecimiento, que va mucho más allá de la producción ganadera.

"La palabra holístico se refiere a un todo, que uno maneja no solamente la producción sino un montón de otras cosas que hacen a una empresa, una familia, un campo y un recurso de campo natural", señaló el ingeniero agrónomo.

Planificar para aprovechar el pasto durante todo el año

En El Roble, donde actualmente trabajan con unas 750 vacas y vaquillonas a servicio, la implementación del manejo holístico se traduce principalmente en una planificación estratégica del pastoreo.

El sistema contempla dos etapas diferenciadas, determinadas por las condiciones climáticas y el crecimiento de los pastizales naturales.

"Básicamente lo que hacemos hoy con ese manejo holístico es una planificación de pastoreo. Hay dos planificaciones al año: la planificación del plan abierto en la época de crecimiento de los pastizales naturales que va de octubre a abril/mayo, y la planificación del plan cerrado que es desde abril/mayo para pasar el invierno hasta la siguiente primavera", detalló Pechar.

Durante el denominado plan abierto, que coincide con los meses de mayor crecimiento del pastizal, el objetivo es aprovechar la producción de forraje mediante una mayor rotación de los animales entre los potreros.

Esta dinámica permite alternar períodos de utilización y descanso de las superficies, favoreciendo la recuperación de los recursos forrajeros.

El pastoreo planificado busca conservar los recursos forrajeros de la ganadería fueguina.

En cambio, durante el plan cerrado, la prioridad pasa por administrar el pasto acumulado durante los meses de crecimiento para garantizar su disponibilidad durante el invierno, cuando las condiciones ambientales limitan considerablemente su desarrollo.

"El plan cerrado maneja el stock que quedó de la época de crecimiento, mientras que el plan abierto tiene mucha más rotación y va manejando crecimiento y descansos, rotando los animales", explicó el productor. De esta manera, la planificación busca anticiparse a las necesidades de las distintas categorías de hacienda y distribuir el aprovechamiento del recurso forrajero a lo largo del año.

Pastoreo mixto y descanso de potreros

Aunque no todos los establecimientos visitados identifican sus prácticas específicamente como manejo holístico, varios comparten principios relacionados con la planificación del pastoreo y la conservación de los recursos naturales.

Es el caso de Estancia Guazú Cué, un establecimiento familiar que combina la producción bovina y ovina y que, en los últimos años, debió modificar su sistema productivo como consecuencia del avance de los perros asilvestrados.

Actualmente, la estancia cuenta con unas 300 vacas Hereford a servicio y 1.650 ovejas madres, además de otras categorías ovinas.

Su responsable, Sebastián Cabeza, explicó que uno de los principales desafíos de los sistemas extensivos es obtener información suficiente para tomar decisiones sobre el manejo del campo.

"En estos sistemas extensivos manejás poca información, es más lo que no ves que lo que ves. Entonces los pocos datos que podés juntar, soy muy celoso de eso porque te permiten atar cabos y entender qué pasa en el sistema extensivo, sobre todo si lo querés cambiar o mejorar", sostuvo.

En ese contexto, el establecimiento trabaja sobre la distribución de los períodos de pastoreo y descanso de los potreros durante la época de crecimiento del pastizal, que se extiende entre octubre y abril.

"Dividimos la época de crecimiento de octubre a abril en dos para que todos los potreros tengan una época de recuperación. En verano tratamos de no pastorear todo el verano en un solo potrero, haciendo períodos cortos con cargas altas", explicó Cabeza.

Una de las particularidades de este sistema es la implementación del pastoreo mixto secuencial, que busca aprovechar las diferencias en los hábitos alimenticios de bovinos y ovinos.

"Estamos haciendo algo de pastoreo mixto pasando primero con la vaca y después con la oveja. Tienen dos formas diferentes de comer y accesos diferentes a la parte nutritiva del pastizal, así que está siendo todo un aprendizaje", destacó.

La experiencia refleja cómo los productores fueguinos buscan ajustar sus estrategias productivas a las características de sus establecimientos, combinando distintas especies y modificando los tiempos de ocupación de los potreros.

El desafío de conservar los pastizales naturales

Más allá de las estrategias de manejo, los productores fueguinos enfrentan amenazas que pueden comprometer la disponibilidad futura de los recursos forrajeros. Una de las principales preocupaciones es el avance de Hieracium pilosella, una especie exótica invasora que se expande sobre los pastizales naturales y afecta la superficie disponible para la alimentación del ganado.

En El Roble, los productores advierten que su presencia todavía ocupa una proporción relativamente baja del establecimiento, pero manifiestan preocupación por la velocidad con la que puede extenderse.

La planificación del pastoreo resulta clave para sostener la producción ganadera.

"Tenemos que empezar a ver qué hacemos para que no nos pase dentro de unos años que no tengamos nada de pasto o esté todo cubierto por la Pilosella", advirtió Sebastián Pechar. A esta problemática se suman las dificultades para implementar medidas de control, especialmente por los costos y las limitaciones que imponen las condiciones climáticas.

Desde el Gobierno provincial también reconocen la importancia de esta amenaza. El subsecretario de Producción de Tierra del Fuego, Emiliano Olmedo, señaló que la problemática de las especies exóticas invasoras presenta diferencias según las regiones de la isla. Mientras que en la zona del ecotono existe una mayor presión de los perros asilvestrados, en la estepa el avance de Hieracium pilosella constituye una de las principales preocupaciones productivas. En ese marco, el funcionario destacó la existencia de un Plan Forrajero provincial, orientado a trabajar sobre la oferta de pasto y acompañar el desarrollo de la ganadería.

Planificar para sostener la producción ganadera

Las experiencias de El Roble y Guazú Cué muestran que, en una región donde el clima condiciona fuertemente la disponibilidad de alimento, la planificación del pastoreo adquiere un papel central en las decisiones productivas.

Ya sea mediante un esquema de manejo holístico con planes diferenciados para verano e invierno, o a través de estrategias de pastoreo mixto y descansos programados, los productores buscan mejorar el aprovechamiento de los recursos disponibles.

En ambos casos, el objetivo es administrar un recurso estratégico para la ganadería fueguina: el pastizal natural. La experiencia de estos establecimientos demuestra que producir en el extremo sur del país no depende únicamente de la cantidad de animales o de la genética utilizada, sino también de cómo se planifica y administra el pasto disponible a lo largo del año.