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Gestión: Congreso Nacional El Intendente Bravo en el Congreso Nacional gestionando financiamiento para infraestructura de defensa costera para Federación

El Presidente Municipal de la ciudad de Federación Ricardo Bravo, participó en la jornada de este martes, en el Congreso Nacional, en la ciudad de Buenos Aires, de la reunión de Comisión de Obras Públicas, junto al Diputado Nacional Gustavo Bordet, de la reunión de Comisión, quien presentó un Proyecto de Resolución solicitando al Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, para el financiamiento y ejecución de un plan de contingencia y reconstrucción de la infraestructura de defensa costera de la ciudad de Federación.
Entre Rios22/09/2026 federa

El Intendente Bravo tras su participación detalló: “Participe de la Comisión del Congreso Nacional junto al Diputado Nacional Gustavo Bordet, quien presentó un Proyecto de Resolución solicitando al Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el financiamiento y ejecución de un plan de contingencia y reconstrucción de la infraestructura de defensa costera de nuestra ciudad”.

“Federación necesita una intervención integral para atender el deterioro que presenta nuestro frente costero, afectado por la erosión y las variaciones del nivel del lago. Sectores como, Avenida Sixto Ríos, Costanera, Playa Grande, Playa Bali, Bahía Casino y La Olla requieren obras de mantenimiento, reparación y reconstrucción para proteger nuestra costa, nuestra infraestructura y nuestros espacios de uso comunitario y turístico”.

“Nuestra costa es parte de la identidad de Federación y un motor fundamental para el desarrollo turístico, económico y social de la ciudad”.

“Como Presidente Municipal, seguimos gestionando y llevando las necesidades de nuestra comunidad a cada ámbito donde se toman decisiones”.imagen

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