Gestión: Congreso Nacional El Intendente Bravo en el Congreso Nacional gestionando financiamiento para infraestructura de defensa costera para Federación

El Intendente Bravo tras su participación detalló: “Participe de la Comisión del Congreso Nacional junto al Diputado Nacional Gustavo Bordet, quien presentó un Proyecto de Resolución solicitando al Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el financiamiento y ejecución de un plan de contingencia y reconstrucción de la infraestructura de defensa costera de nuestra ciudad”.

“Federación necesita una intervención integral para atender el deterioro que presenta nuestro frente costero, afectado por la erosión y las variaciones del nivel del lago. Sectores como, Avenida Sixto Ríos, Costanera, Playa Grande, Playa Bali, Bahía Casino y La Olla requieren obras de mantenimiento, reparación y reconstrucción para proteger nuestra costa, nuestra infraestructura y nuestros espacios de uso comunitario y turístico”.

“Nuestra costa es parte de la identidad de Federación y un motor fundamental para el desarrollo turístico, económico y social de la ciudad”.

“Como Presidente Municipal, seguimos gestionando y llevando las necesidades de nuestra comunidad a cada ámbito donde se toman decisiones”.