Fenómeno El Niño: el MID recibió a Saúre y propuso una red de voluntariado para acompañar al COE

Durante el encuentro, Saúre explicó los protocolos y mecanismos de organización que se encuentran previstos desde el Comité, así como el trabajo que se viene realizando para responder ante las diferentes situaciones que puedan presentarse.

Desde el MID destacaron y valoraron especialmente el trabajo que lleva adelante el COE en materia de planificación, prevención y organización de los recursos, en un contexto en el que se analiza la posible incidencia del fenómeno de El Niño y sus efectos sobre el comportamiento del río Uruguay.

El coordinador del Comité explicó que se trabaja sobre distintos escenarios posibles, contemplando incluso la posibilidad de una creciente prolongada y con diferentes picos.

En ese sentido, remarcó la importancia de contar previamente con mecanismos de coordinación y logística que permitan responder de manera organizada ante una eventual emergencia.

Desde el MID señalaron que el objetivo del encuentro fue escuchar, conocer y comprender ese trabajo para, a partir de allí, identificar de qué manera otros sectores de la comunidad pueden realizar aportes concretos.

Desde el partido, valoraron la predisposición de Saúre para acercarse y compartir información sobre el funcionamiento del Comité, entendiendo que la articulación y el intercambio entre distintos actores también forman parte de una política de prevención.

Una propuesta para sumar esfuerzos

A partir de lo conversado durante el encuentro, desde el MID Concordia se puso a disposición una propuesta para conformar una red de voluntariado que pueda funcionar como apoyo complementario ante emergencias hídricas.

La iniciativa contempla identificar y registrar previamente a personas, profesionales, especialistas, comercios, empresas y organizaciones que estén dispuestos a colaborar, de manera que puedan ponerse a disposición del COE recursos humanos, materiales y logísticos cuando sean requeridos.

Desde el MID señalaron que la propuesta busca sumar esfuerzos, capacidades y compromiso con la comunidad, acompañando el trabajo que realiza el COE y respetando la conducción y las responsabilidades de los organismos que intervienen en una situación de emergencia.