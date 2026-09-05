Cornide: “El líder populista se aprovecha de las necesidades de la gente; el líder popular busca resolverlas”

Córdoba, 5 de septiembre de 2026. El presidente honorario de CAME, Osvaldo Cornide, que participa de las jornadas de la Pastoral Social “Puentes al Futuro”, que reúnen en Córdoba a más de 1.500 empresarios, dirigentes sindicales y sociales, científicos, estudiantes y emprendedores para debatir sobre política, trabajo y crisis ambiental.

Cornide planteó una diferencia entre dos formas de ejercer el liderazgo: “El líder populista es aquel que se aprovecha de las circunstancias y de las necesidades de la gente para crear una clientela cautiva. El líder popular, en cambio, se ocupa de resolver los problemas, de estar del lado de la gente y ayudar”, afirmó.

El histórico dirigente PyME también recuperó una de las expresiones que marcaron el pontificado de Francisco y recordó su convocatoria a los jóvenes a “Hagan lío”. Cornide vinculó aquel mensaje con la necesidad de una mayor participación y con el derecho de los jóvenes a reclamar y exigir a sus dirigentes que “hagan las cosas como tienen que ser”.

Cornide destacó la cantidad de jóvenes provenientes de ámbitos sindicales, empresariales y universitarios que participan de las jornadas y colaboran en tareas de coordinación y asistencia a personas en situación de vulnerabilidad. “Cuando hay tanta decepción, la cantidad de jóvenes es impresionante”, señaló.

Al referirse a la situación económica y social, Cornide advirtió sobre las preocupaciones que atraviesan las distintas mesas de trabajo. “La desocupación, la falta de trabajo, la angustia por las deudas y por no llegar a fin de mes. La gente está muy mal”, sostuvo, y señaló que esta situación alcanza a las PyMEs, los trabajadores, el sistema científico y los estudiantes que ven con incertidumbre su futuro.

Las jornadas se desarrollan bajo el lema “Puentes al Futuro”, con una convocatoria a recuperar el diálogo y la unidad y evitar la confrontación como forma permanente de relación entre los distintos sectores de la sociedad. Sus conclusiones serán difundidas públicamente una vez finalizadas las mesas de trabajo. Para Cornide, el desafío que surge de las jornadas pasa por volver a construir puentes entre sectores diferentes, recuperar el diálogo y colocar las necesidades concretas de las personas en el centro de las decisiones, en un contexto marcado por la preocupación económica pero también por una fuerte participación de jóvenes y organizaciones de la sociedad civil.