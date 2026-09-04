Nos duele la cifra 15000 al contar con los dedos de la mano a los que van los miercoles

Primero el compañero Ramón Cabrera, hizo un informe de lo ocurrido el martes 1 de septiembre en la marcha al PAMI:

Posteriormente el compañero Bebé López hizo un informe sobre las respuestas al PETITORIO entregado a la delegada de la UGL 34 Karina Bernardi.

Primero se le pregunto cuál era la situación de los 15.000 afiliados que estábamos capitados en el Sanatorio Concordia, a lo que respondió que pasamos todos a los Hospitales Felipe Heras y Delicia Concepción Masvernat, dado que a partir del 1 de septiembre el PAMI, rescindió el contrato de atención al Sanatorio.

Consultada como funcionaria entonces la atención respondió, si eran patologías leves o medias deberíamos concurrir al Hospital Felipe Heras y si las patologías eran traumatologíca, sospecha quirúrgica o de alta complejidad debíamos concurrir al Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Consultamos que iba a pasar con los jubilados/as que estaban realizando tratamientos oncólogicos y para sorpresa nuestra, la respuesta fue que había un solo afiliado con tratamiento oncólogico y que ya lo habían solucionado.

Al preguntar por las cirugías programadas como se iban a realizar, dijo que no había nada programado. Preguntamos por estudios y análisis pendientes, también dijo que no había ningúno pendiente.

Ante todas estas decisiones que se tomaron, le preguntamos si conocían y si habían estado alguna vez en una guardia de los Hospitales, debido a que los mismos están prácticamente colapsados y que nos deriven a esos nosocomios, sería agravar la situación de los mismos.

Aclaremos las cosas, somos concientes que por averiguaciones y conversaciónes realizadas entre los afiliados que semanalmente nos acompañan, que la cantidad de compañeros con tratamientos oncólogicos ronda los 50 y no 1 como dijo la delegada y las cirugías programadas son unas cuantas las que quedaron pendientes, sabemos que nos están mintiendo.

Posteriormente el compañero Chino Cabrera hizo un reconocimiento al compañero Uranga, que fue detenido durante el último gobierno militar y estuvo alojado en el Regimiento 6 de Caballeria de Concordia, el compañero agradeció el reconocimiento hecho por los jubilados.

Posteriormente se hizo otro reconocimiento en la persona de Javier Román, a Félix Román, su padre y hermano de Lucho Román, integrante de esta Mesa Coordinadora, que también fue preso y estuvo detenido en el Regimiento 6 de Caballeria de Concordia.

También hizo uso de la palabra el compañero Castellano, asiduo concurrente a nuestras reuniones, quien denunció que varios integrantes de su familia fueron detenidos y torturados en el Regimiento 6 de Caballeria de Concordia.

Todo esto se realizó como respuesta al concejal Sastre, que es negacionista de la historia y que cuestiona la reinstalación del cartel que indica que el Regimiento 6 de Caballeria de Concordia, fue un lugar de detención clandestina, torturas, desaparición y muerte, durante la última dictadura militar.

También hizo uso de la palabra el compañero Franco de la UJS, quien mociono realizar otra visita al PAMI próximamente, para recordar y exigir nuestros derechos, acordando para el próximo miércoles fijar la fecha.

Para finalizar debemos agradecer a todos los jubilados que participaron, al Movimiento Surge, al Movimiento Federal Belgrano, a la UJS, a los compañeros de la UTN Concordia y para finalizar dimos la vuelta a la Plaza 25 de Mayo. Claudio Veron DNI 27.125.267 celular 345 523-0131 - Jorge López DNI 11.255.601 celular 345 413-3307 - Ramón Cabrera DNI 13.426.654 celular 345 434-3623