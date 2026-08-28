Stewart  “se necesitan más manos para poder ayudar, más mentes para pensar y más oídos para escuchar”

Comentaba la Gobernadora a Infobyn/pregonando que “es el distrito en Argentina más grande, en esas seis provincias tenemos 68 clubes, alrededor de 1600 socios, este año se incorporaran otros Clubes más, por lo cual me siento orgullosa de venir a Concordia, porque es uno de los clubes más fuertes de la provincia y del distrito, y siempre con una gran empatía con la comunidad, sirviendo permanentemente desde hace muchísimos años”

En cuanto a su accionar el Club de Leones, que nació allá por el año 1917, en EEUU, “nace el Leonismo a través de una señora ciega que le decía a algunos comerciantes que hagan algo por los ciegos, y podemos mostrar todo o que se hizo, llevamos más de cien años, en el mundo entero y seguimos creciendo. Tal es así, que, recientemente hemos incorporado un continente más el AFRICA, donde se salvan muchas vidas y mucha visión, porque tienen tantos problemas con el agua en esa zona, se han hecho filtraciones de las mismas para poder hacer estudios y se ha detectado cual era el problema que afectaba a las personas en la visión; de esa manera se trabajó, se hizo un tratamiento del agua. Hoy en el África está desapareciendo el problema que tenían con el agua, el Leonismo es en cierta forma un pionero en entrar en ese continente” Infobyn/pregonando

Recordemos que la Gobernadora del Club d Leones, Stella Maris Stewart es oriunda de la ciudad de San Lorenzo, Santa Fe, quien tiene el mandato solo de un año, como todos los gobernadores del Club de Leones, “lo lindo del Leonismo son los estudios previos que hace consiste que en un año, la metodología de como el León puede ser presidente de su club, nosotros, todos los años rotamos, y también tenemos un límite, no repetir la presidencia, consecutivamente, uno puede hacerlo pero alternadamente, la recomendación es que nos hacen es que cada León una vez en la vida de Leonino haya sido presidente, eso significa que hay compañerismo, que hay hermandad que hay empatía, dentro de los mismos Leones, siempre se elige a un León, por supuesto, que quiera hacerlo; pero además siempre acompaña todo el grupo. Es importante porque nosotros los servicios que hacemos a la comunidad no la puede hacer sólo una persona, por eso necesitamos y convocamos a la ciudadanía de Concordia, a que se incorporen al Club de Leones, porque se necesitan más manos para poder ayudar, más mentes para pensar y más oídos para escuchar” I/P

Luego de su visita la Gobernadora Stewart se dirigió a la ciudad de Salto ROU donde quedo inaugurado un Merendero y un Banco de Alimentos. Y dejo su mensaje sobre lo que se viene con la tan mencionada Corriente del Niño “que estén presto a lo que viene con la Corriente del Niño, esta corriente la tenemos que prever, no es nada fácil, es algo que va a ocurrir y tenemos ciudades limítrofes a la orilla de los ríos, tenemos que estar `preparados porque las inundaciones o porque se nos puede dar que en un día llueva lo que históricamente antes llovía en un mes; por eso hay que estar prevenidos y el Club de Leones está trabajando en eso”

FUENTE: Infobyn/pregonando Foto ByN