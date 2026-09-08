CONFLICTO PAMI – SANATORIO CONCORDIA C.G.T. EN DEFENSA DE LA SALUD DE NUESTROS ADULTOS MAYORES

Ha quedado sin efecto la prestación a los afiliados del Programa de Atención Médico Integral PAMI en el Sanatorio Concordia de nuestra ciudad.

Estamos ante una situación conflictiva que afecta principalmente a los adultos mayores que recibían la asistencia en esa institución de salud.

Desconocemos los términos y considerandos contractuales. Por tal razón no emitimos juicio alguno sobre el tema, pero sí nos preocupa sobremanera en este contexto la salud de nuestros adultos mayores.

Por ello llamamos a la reflexión y al diálogo a las partes para el logro de una comprometida y viable solución cuya convergencia sea el bien común tanto para prestadores como prestatarios.

El estado debe hacerse cargo de inmediato de esta situación ya que las autoridades del instituto fueron puestas por el gobierno y han direccionado la problemática de la que son responsables, hacia los hospitales públicos locales, zonales y regionales.

Un parche de impredecibles consecuencias para las personas de avanzada edad. Si ha caído la recaudación como argumentan es por los masivos cierres de empresas y las pérdidas del empleo registrado, responsabilidad ésta que le compete al gobierno libertario con su brutal política económica de ajuste y destrucción de la industria nacional especialmente.

La sociedad espera una respuesta de los gobernantes locales, provinciales y nacionales. Una solución integral, libre de remiendos paliativos y traslados de alto riesgos e insalubres que afectan especialmente a las personas que sufren enfermedades complejas.

La Confederación General del Trabajo C.G.T. Regional Concordia se solidariza con los hombres y mujeres que están padeciendo estas instancias denigrantes luego de toda una vida de trabajo y de legítimos aportes al sistema de salud como así también a los trabajadores del PAMI quienes están luchando desde hace meses por sus salarios y padecen en carne propia el ajuste, el vaciamiento de los recursos humanos y sin embargo realizan un enorme esfuerzo laboral para cubrir debidamente con la situación prestacional.

Inadvertido por la mayoría de la población, se conmemoró el pasado 15 de junio el “Día Mundial de la Toma de Conciencia Sobre el Abuso y Maltrato en la Vejez y el Día Mundial de la Ancianidad”.

Esta importante fecha busca llamar la atención de la sociedad sobre los Derechos de la Vejez y de las formas de desidia e indiferencia a la que está expuesta y que, además, constituyen un sutil signo de violencia, crueldad y abandono.

A la vulnerabilidad natural que caracteriza a esta etapa, se agrega un deterioro de los derechos elementales de acceso a la salud y a un ingreso decente.

Los adultos mayores pertenecen a un sector de la población hoy totalmente olvidado por las políticas públicas. “Cualquier parecido con la realidad de nuestra entrañable y querida ciudad de Concordia puede considerarse nada más que una mera coincidencia”.

CGT Reg Cdia.

Confederación General del Trabajo C.G.T. REGIONAL Concordia