LA UNIVERSIDAD NO SE RINDE.- C.G.T. APOYA EL PARO NACIONAL UNIVERSITARIO.

Son actores principales en este escenario conflictivo los tres poderes del Estado: el gobierno libertario que abiertamente se niega a pagar con lo que marca la Ley de Financiamiento Universitario, el Congreso de la Nación que emitió y ratificó después de un veto la ley de referencia y la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ratificó el dictamen ordenando irremediablemente que la norma debe cumplirse.

El descalabro de esta situación subyacente tiene responsables y pagarán por su malsana conducta de gobierno y ya son 300 los días que el Ejecutivo no cumple con lo que marca la ley. Hay dilataciones, aprietes y despidos encubiertos pero la universidad no se rinde.-

Es indignante el daño que el gobierno asesta permanentemente a la educación pública con un resultado denigratorio y humillante que obliga a emigrar a docentes altamente calificados.-

10.000 docentes e investigadores renunciaron a sus cargos en las universidades nacionales. Para los representantes universitarios, la pérdida de estos perfiles no solo afecta la calidad educativa sino también la producción científica y tecnológica desarrollada en las universidades nacionales

También resulta escandaloso el deterioro del poder adquisitivo de todo el personal de planta no docente cuya actividad es de significativo valor y trascendencia en la marcha institucional universitaria.-

Estamos en plena y total concordancia con las organizaciones sindicales del sector, quienes afirman que se está enfrentando a un gobierno antinacional ,monetarista y utilitarista, decidido a destruir la educación pública llevándose por delante las instituciones de la República e instalando un clima de violencia económica ,política y simbólica sumamente peligroso.-

La Confederación General del Trabajo C.G.T. Regional Concordia adhiere en todos sus frentes esta genuina medida de fuerza para que se proceda de inmediato la procedente y legítima recomposición salarial, mayor presupuesto para las instituciones académicas y el cumplimiento urgente y efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.-

CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO

C.G.T. REGIONAL CONCORDIA.-