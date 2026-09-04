Mendieta..es.IDONEIDAD..porque conoce por dentro y por fuera  la municipalidad.

En primer lugar en INFOBYN/PREGONANDO no existen ideologías políticas económicas o sociales.

Si creemos muy fuerte en la libre expresión de las ideas y demás corrientes de opiniones. Creemos y ejercemos periodismo no complice. Criticamos todo lo malo y aplaudimos lo bueno, para nuestra sociedad, si usted no lo entiende asi es su problema.

Publicamos fuentes originales. Serias, creibles y no censuramos a nadie. Siempre citamos las fuentes, otras no, por proteger a quien nos suministra la información.

Pero en este caso queremos celebrar el advenimiento de un nuevo concejal en Concordia (Jorge A Mendieta) porque en su primer paso demuestra IDONEIDAD..DIGNIDAD.. . MILITANCIA y El porqué esta en esa banca que le otorga el pueblo con su voto. Lamentamos que quienes critican no posean las mismas cualidades

IDONEIDAD..porque conoce por dentro y por fuera la municipalidad.

DIGNIDAD.. porque no baja sus ideas políticas ni sus sentimientos y trabajará por Concordia a pesar de los castos y puros.

MILITANCIA... porque fiel a sus convicciones políticas no las contradice y demuestra ser militante que conoce cada rincón de Concordia.

Sin dudas que tendrá amigos, enemigos, compañeros y adversarios políticos de todos los colores, pero no se puede negar que sabe los problemas de su ciudad, en el pedido de informes y sus fundamentos lo demostró claramente y sin leer ni pestañar.

Estamos seguros que muchos de los que estaban presentes en sus bancas se habrán sentido unos "peleles", ante el accionar de Mendieta, como nuevo concejal.

Ojalá que algunos de los concejales de Concordia se mieren en el espejo y se pregunten ¿que hacer de aqui en más?

¿Seguirán siendo alcahuetes cobra sueldo por nada, defraudando a los que los votaron creyendo que harían algo por su ciudad?

Desde nuestro humilde lugar.

Queremos SABER .

¿Que parte de la ciudad destruida dejaron los anteriores gobernantes? ¿Dejaron la Municipalidad en banca rota los anteriores funcionarios? ¿Tenía la Municipalidad deudas apremiantes? ¿Porqué se esconde todo lo que el cotrubuyente tiene que saber en ENMARAÑADOS EXPEDIENTES ? Ejemplo contrataciones de personas , empresas, compras, suministros de materiales etc? ¿Quien se quedó con lo recaudado de los árboles del Parque Liquidambar ¿Para quien cobra la "COMETA", el Tio del Corralón Municipal?

ACLARACIÓN no defendemos a Mendieta, además no somos defensores de nadie, como tampoco a otros muchos más, porque no tenemos pruebas a favor o en contra. Si las tuviéramos sabríamos que hacer y dónde radicar las denuncias cómo las hemos realizado en otros casos.

En INFOBYN/PREGONANDO NO NOS ESCONDEMOS tampoco somos dueños de ninguna verdad ajena. Si somos dueños de nuestros actos / verdades.