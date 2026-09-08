Soledad Silveyra fue internada de urgencia tras sufrir un accidente en su casa: qué le pasó

La actriz, de 74 años, que contó hace unas semanas en la mesa de Mirtha Legrand que tenía un problema de salud, ahora sufrió una caída.

Cómo fue el accidente que sufrió Soledad Silveyra en su casa

La información fue difundida en LAM, donde el periodista Pepe Ochoa contó que la actriz debió ser trasladada al Sanatorio Otamendi. Según contó, fue la propia Silveyra quien llamó a su hijo Facundo para pedirle ayuda.

“Tuvo un accidente ayer en su casa. Se quebró la cadera, es una fisura la que tiene ahora. Ya venía mal de la espalda, venía con algunos problemas de salud por los que había suspendido un par de funciones”, explicó Ochoa al brindar detalles sobre el estado de salud de la actriz.

Además, señaló que Silveyra ya venía atravesando algunas molestias físicas y problemas en la espalda. Según contó el panelista, la actriz se encontraba sola en su casa cuando sufrió una caída que le provocó una lesión en la cadera.

De acuerdo con la información que dio el periodista, la actriz permanece internada y se encuentra de buen ánimo, aunque está dolorida y con deseos de regresar a su casa.

Su hijo Baltazar habría transmitido tranquilidad sobre su evolución y, según se informó, los médicos evaluarían los próximos pasos para tratar la lesión. “Me dijo que Solita está put... en el cuarto, que se quiere ir, pero obviamente tiene para rato. De ánimo está bien”, reveló Pepe sobre las palabras de Baltazar, el hijo de la actriz.

Qué problemas de salud venía arrastrando en los últimos meses

La noticia llega después de que Silveyra contara públicamente que llevaba varios meses con un problema físico. Durante una entrevista en La noche de Mirtha, la actriz había explicado que padecía trocanteritis y que esa situación incluso la había llevado a suspender algunas funciones.

En las últimas semanas, la actriz había compartido con sus seguidores una reflexión sobre su estado físico y sus deseos de volver a trabajar. “Pienso en las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar. Porque actuar es lo que sé hacer y, sobre todo, lo que me hace bien”, había escrito en sus redes sociales.