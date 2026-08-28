Jorge Mendieta juró como concejal en una emotiva sesión del Concejo Deliberante de Concordia

De esta manera, el flamante edil se incorporó oficialmente al cuerpo legislativo para integrar la bancada de la oposición por el bloque Más para Entre Ríos, completando la representación parlamentaria en el recinto.

Tras formalizar su compromiso ante las autoridades del cuerpo y sus pares al inicio del debate, Mendieta hizo uso de la palabra en el momento de los homenajes para rendir un sentido tributo a su antecesor y amigo, el Dr. Guillermo Satalía Méndez, a quien reemplaza tras su reciente e inesperado fallecimiento. Durante su intervención, manifestó el profundo dolor que representa asumir la banca en estas circunstancias y recordó que, más allá de la pasión compartida por la militancia, lo unía a Satalía Méndez un afecto de muchos años. En ese contexto, remarcó que el mejor tributo para su compañero es continuar con el mismo compromiso, firmeza y convicción el rol de oposición para el cual fue electa la fórmula.

Al delinear las pautas de su futura labor legislativa, Mendieta aclaró que su posición política jamás se basará en disputas o ataques personales, sino en la defensa irrenunciable de proyectos, ideas y principios. Asimismo, señaló que sus intervenciones se dirigirán a debatir estrictamente las decisiones del Ejecutivo municipal con las que no coincida, actuando siempre con respeto institucional y reivindicando su identidad dentro del movimiento peronista y sus banderas históricas de justicia social, soberanía política e independencia económica.

El nuevo concejal enfatizó además que alzará la voz cada vez que resulte necesario defender a los trabajadores y proteger los puestos de empleo, aclarando que actuar con firmeza no implica recurrir a agresiones ni ejercer la oposición significa obstaculizar el desarrollo de la ciudad. Concluyó su mensaje reafirmando la premisa de que la actividad política solo adquiere verdadero valor cuando se transforma en una herramienta concreta para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Concordia.

Posteriormente, y por solicitud de la viceintendente, la conducción del plenario quedó a cargo del vicepresidente 1° del Concejo, Dr. Felipe Sastre. En ese tramo de la jornada, el cuerpo avanzó en la votación y aprobación de diversos proyectos de resolución y ordenanzas orientados a responder a demandas vecinales e iniciativas de interés social y cultural para la comunidad.

Entre las declaraciones de Interés Municipal aprobadas a propuesta de los ediles, se destaca el evento histórico e institucional

«1822: El destino de América frente a frente», impulsado a través de una moción de la concejal Silvina Ovelar, a realizarse el próximo 29 de agosto en la sede de la Fundación MAGMA.

De igual modo, a propuesta de la misma edil, se declaró de interés la actividad institucional organizada por el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF) “Emociones en Familia” para este viernes 28 de agosto, a desarrollarse en la Escuela Secundaria y Superior Nº 1 “Cesáreo Bernaldo de Quirós” (Avellaneda 42, Concordia), así como la jornada de concientización sobre «Alimentación Saludable» prevista para el 27 de agosto en la sede local del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, iniciativa llevada adelante junto a LALCEC Concordia.

Por su parte, la concejal Claudia Villalba promovió la declaración de Interés Municipal Educativo y Cultural para la charla «La Deportación de los Alemanes del Volga a Siberia», programada para este 28 de agosto en las instalaciones del Museo Provincial de la Imagen.

En la misma línea del ámbito educativo, el concejal Mauricio Rey logró la aprobación sobre tablas del reconocimiento de interés para las VIII Jornadas de Educación Inclusiva, desarrolladas los días 27 y 28 de agosto en la Escuela Secundaria N° 9 «Inspector Gerardo Yoya».

Finalmente, a partir de una presentación formulada por la concejal Eliana Lagraña, el plenario declaró de Interés Municipal Deportivo la realización del Torneo Nacional Fase I de Handball, certamen de alcance regional que convoca a deportistas locales y visitantes durante los días 28, 29 y 30 de agosto en las instalaciones destinadas a la competencia.