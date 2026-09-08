Presentarán en la Facultad de Humanidades el Dispositivo de Referentes de Cuidado y Acompañamiento

Este jueves se realizará una jornada de presentación del Dispositivo de Referentes de Cuidado y Acompañamiento de Niños, Niñas y Adolescentes sin Cuidados Parentales del Ministerio Público de la Defensa (MPD). Será en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

Ministerio Publico defensa



El Ministerio Público de la Defensa presentará a la comunidad este Dispositivo destinado a infancias y adolescencias que se alojan en residencias socioeducativas, con el objetivo de ofrecerles apoyo a través de personas adultas que se inscriban para tal fin, y de esa manera fortalecer su proyecto de vida y su autonomía.



La jornada se desarrollará este jueves 10 de septiembre, a las 14, en el Aula 21 de la Escuela Normal «José María Torres» de Paraná. También se realizará una transmisión por YouTube. La actividad es gratuita, abierta a todo público y con entrega de certificados.



Para participar de esta actividad se debe realizar la inscripción en este enlace: https://forms.gle/jTpQkbtsiBWoHZHC8



Transmisión virtual: https://youtube.com/live/orMt7SxWNck?feature=share



Sobre el Dispositivo

Se trata de una iniciativa pensada para brindar apoyo a aquellos/as niños, niñas y adolescentes cuya situación ha sido enmarcada como Fortalecimiento del Proyecto Autónomo de Vida (FPAV). Esto supone -a priori- que permanecerán institucionalizados hasta su mayoría de edad.



Propone ofrecer una figura adulta de cuidado y acompañamiento para diferentes aspectos o actividades de la vida de la persona menor de edad, como ayudarla con sus actividades escolares y recreativas o asistirla en tratamientos de salud.



Cómo ser Referente

El Ministerio Público de la Defensa, en articulación con el Copnaf, desarrolla espacios de capacitación para quienes soliciten su inscripción como Referentes. Posteriormente, evalúa a las personas interesadas, a través de la intervención de un equipo interdisciplinario, y acompaña el proceso de vinculación con cada niño, niña o adolescente.



El primer paso para convertirse en referente es completar este formulario: https://mpd.jusentrerios.gov.ar/rca/inscripciones/