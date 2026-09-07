Eyyy ¿ QUIEN MIENTE ? EL PRESIDENTE JAVIER MILEI DICE QUE NO HAY INFLACION, sería bueno que nos diga dónde

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informa a la comunidad que a partir de este martes 8 de septiembre, comenzarán a regir los nuevos valores en el servicio de transporte urbano de pasajeros de la ciudad.

colectivo

CUADRO TARIFARIO

1° Sección/Tarifa Plana: $1930

2° Sección (Tarifa plana + 20%): $2316

3° Sección (Tarifa plana + 40%): $2702

4° Sección (Tarifa plana + 100%): $3860

Nocturno (Tarifa plana + 40%): 2702.

BOLETO INTEGRADO COMBINADO

1° Pasaje (Tarifa Plana): $1930

2° Pasaje misma sección durante un ventanal temporal 50 minutos (Tarifa plana 100%): SIN COSTO

3° Pasaje en resto de los casos (Tarifa plana - 45% Tarifa Social): $1039.

CATEGORÍAS POR ATRIBUTOS

Pasajero menor de 3 años (Tarifa plana -100%): SIN COSTO

Pasajero con discapacidad (Tarifa plana -100%): SIN COSTO

Pasajero con certificado INCUCAI (Tarifa plana -100%): SIN COSTO

Pasajero Estudiante Primario (Tarifa plana -100%): SIN COSTO

Pasajero Estudiante Secundario (Tarifa plana -100%): SIN COSTO

Pasajero Estudiante Universitario (Tarifa plana -70%): $579

Pasajero Docente dependiente del C.G.E. de la Provincia de Entre Ríos (Tarifa Plana 0 $): $0

Pasajero Concordiense- Boleto Concordiense (Tarifa Plana -30% descuento): $1351.