En medio de la polémica con Mauro Icardi, Valentino López publicó un mensaje en sus redes sociales: la reacción de Wanda Nara

Bajo este contexto, en las últimas horas publicó un mensaje Valentino López, el hijo más grande que la modelo tiene con Maxi López. En medio del escándalo, la conductora de MasterChef Celebrity aprovechó la ocasión para reaccionar en redes sociales.

El mensaje de Valentino López que fue reaccionado por Wanda Nara en redes sociales

Valentino López, el hijo más grande de Wanda Nara y Maxi López, juega desde hace varios años en las divisiones inferiores de River Plate, club del que es hincha y donde conformó una amistad con Bastian Demichelis, el hijo de Evangelina Anderson y Martín Demichelis.

Luego de tener actividad durante el fin de semana, el adolescente publicó una serie de imágenes en su cuenta de Instagram y escribió: “+3 en Mendoza”, dando a entender que el Millonario ganó su partido con Gimnasia de Mendoza, su rival.

Por supuesto, esto generó la reacción inmediata de la modelo, quien en varias ocasiones fue elogiada por su hijo por ser una gran madre: “Te amo”, redactó la conductora de MasterChef Celebrity, quien acompañó su mensaje con el emoji de un corazón.

Los elogios de Valentino López para Wanda Nara, su madre

Hace pocas semanas se desarrolló el estreno de "¿Querés ser mi hijo?", la película argentina protagonizada por Wanda Nara y Agustín Bernasconi. Acompañando el proyecto de su madre estuvieron Valentino, Constantino y Benedicto López, los hijos de la modelo.

Luego de que un periodista se acerque con una serie de preguntas divertidas para los hermanos, les consultó sobre cómo es la conductora como madre, quien siempre trató de dejar afuera a sus chicos de sus escándalos mediáticos.

Tras esta pregunta, el mayor indicó: “Crack. La número uno. Chad”. Por supuesto, demostró la gran relación que tiene con Wanda, quien acompaña a los jóvenes en cada paso que están dando en su vida.