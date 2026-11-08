VIH se extiende por Rusia: 27 regiones sufren una epidemia generalizada

En 27 regiones de Rusia, la epidemia de VIH ha alcanzado una fase generalizada, según el Instituto Central de Investigación de Epidemiología de Rospotrebnadzor, el organismo ruso encargado de la supervisión sanitaria. Esto significa que el virus se propaga entre la población general y no solo entre los grupos de riesgo.

En estas regiones, más del 1% de las mujeres embarazadas tienen un diagnóstico de VIH. La situación más grave se registra en Kémerovo, Irkutsk y Sverdlovsk. Aunque en 2025 se detectaron en Rusia 45.000 nuevos casos de VIH, un 13,4% menos que en 2024, los contagios de VIH y hepatitis en centros sanitarios alcanzaron sus cifras más altas en 15 años, según el portal especializado 'Medvestnik'.

Los contagios en hospitales alcanzan cifras récord

En 2025 se registraron ocho focos de contagio en centros sanitarios rusos, con 104 pacientes infectados. Predominaron los casos de hepatitis C y las coinfecciones por VIH y hepatitis, según Elena Igonina, responsable de Bienestar Epidemiológico de Rospotrebnadzor.



Fiyi declara la emergencia nacional por VIH ante el fuerte aumento de casos

En 2026 continúa la investigación de otros 11 focos en diez regiones rusas. En Moscú se investiga un brote con 22 casos de hepatitis C.

Entre los episodios más graves figura el contagio de 82 personas en un sanatorio de Kabardia-Balkaria, donde 76 pacientes contrajeron hepatitis C y otros seis presentaron infecciones mixtas. También se registraron contagios de hepatitis en hospitales oncológicos de Kamchatka y Buriatia, con 147 y 42 afectados, respectivamente.

Los especialistas atribuyen estos brotes principalmente al incumplimiento de los protocolos sanitarios, incluido el uso compartido de catéteres y medidores de glucosa destinados a un solo paciente. En 2026 también se detectaron dos casos de transmisión del VIH mediante transfusiones de componentes sanguíneos, los primeros en seis años.

El consultor internacional sobre VIH Alexéi Verter advirtió al medio 'Nastoyáschee Vremia' de que estos episodios revelan una propagación oculta del virus y que numerosas personas desconocen que están infectadas.

Más de 1,2 millones de personas viven con VIH en Rusia

Pese a la reducción de los nuevos diagnósticos y de la mortalidad en los últimos años, el número de personas que viven con VIH continúa aumentando. Según Natalia Ladnaia, por cada fallecimiento se registra un caso y medio de infección.

En los últimos años, las muertes de personas con VIH en Rusia se han situado entre 30.000 y 34.000 anuales. El virus afecta a más del 3% de los hombres de entre 40 y 49 años, mientras que la edad media de las personas infectadas ha aumentado de 32 a 44 años en los últimos 15 años.

Actualmente, más de 1.232.000 personas tienen un diagnóstico confirmado de VIH en Rusia, lo que representa el 0,8% de la población. Según las proyecciones de Rospotrebnadzor, esta cifra podría alcanzar los 1,47 millones en 2030 si se mantienen las políticas actuales de prevención y tratamiento.

Los organismos rusos ofrecen, además, cifras diferentes. Mientras Rospotrebnadzor contabiliza 1,23 millones de personas diagnosticadas, el Ministerio de Sanidad registra 846.500 bajo seguimiento médico, una diferencia de 385.555 personas.

Los recortes en fondos para el VIH ponen en riesgo décadas de avances, alertan expertos

Unas 600.000 personas con VIH no tienen la carga viral suprimida

A finales de 2025, solo la mitad de las personas que vivían con VIH en Rusia tenían la carga viral suprimida, según Natalia Ladnaia. La experta estima que al menos 600.000 personas seguían participando potencialmente en la transmisión del virus.

Entre quienes recibían tratamiento antirretroviral, el 77,9% había logrado la supresión viral. La Organización Mundial de la Salud establece los objetivos 95-95-95: que el 95% de las personas con VIH conozcan su diagnóstico, que el 95% de ellas reciba tratamiento y que el 95% de las tratadas alcance la supresión viral.

En 2025, el 72% de las personas con VIH estaba bajo seguimiento médico. Aunque Rusia realizó 54 millones de pruebas, los especialistas advierten de que cada vez se examina proporcionalmente a menos personas pertenecientes a los grupos de mayor riesgo.

La falta de financiación agrava la situación

Los costes relacionados con el VIH alcanzaron los 279.000 millones de rublos en 2025. Los expertos advierten de que la propagación del virus podría intensificarse entre los grupos vulnerables y en las regiones fronterizas con Ucrania, así como en el Lejano Oriente, el sur de Rusia y el Cáucaso Norte.

Varios blogueros rusos también han denunciado la propagación del VIH, la hepatitis y la tuberculosis entre los militares que combaten en Ucrania. Por su parte, 'The Insider' informó de la escasez de medicamentos para pacientes con VIH en territorios ocupados de Donetsk y Lugansk.

Según observadores citados en medios rusos, la reducción del presupuesto sanitario y la prioridad concedida al gasto militar contribuyen a la falta de material estéril en hospitales públicos.

A ello se suma la retirada de numerosos donantes que financiaban programas de prevención del VIH. Pese a los 45.000 nuevos diagnósticos registrados en 2025, el proyecto de presupuesto ruso para 2027 contempla financiación adicional para medicamentos destinados únicamente a 30.000 nuevos pacientes.