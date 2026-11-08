Las tarántulas se expanden por Austria: más de 200 avistamientos en 2 meses

El público las conoce sobre todo por las películas de terror y, para muchos, basta con verlas para que se les ponga la piel de gallina. Pero estos arácnidos peludos no son solo cosa del cine: las tarántulas están ampliando su presencia en Austria.

Desde principios de septiembre, la plataforma de ciencia ciudadana naturbeobachtung.at ha recibido más de 200 avisos de avistamientos de dos especies de tarántulas en el país. De ellos, 175 ya han sido confirmados por expertos.

Estiria concentra el mayor número de avistamientos

La mayoría de los avistamientos registrados desde principios de septiembre se han producido en Estiria. Con 66 observaciones, este estado federado encabeza la lista, seguido de Baja Austria, con 49, y Burgenland, con 43.



Qué es la araña reclusa chilena, la venenosa especie detectada por primera vez en Portugal

Tarántula del sur de Rusia (Lycosa Singoriensis)

Tarántula del sur de Rusia (Lycosa Singoriensis) Vongiawe

Mientras que en Estiria y Carintia solo se ha observado la tarántula de vientre negro, en Viena y Baja Austria únicamente se han registrado ejemplares de la tarántula del sur de Rusia. En Burgenland, en cambio, se ha documentado la presencia de ambas especies.

Las tarántulas son especialmente visibles en otoño, cuando buscan refugios protegidos de las heladas para pasar el invierno. Durante este periodo, pueden introducirse en viviendas y garajes. En su hábitat natural, prefieren esconderse en madrigueras o grietas de las rocas.

Tarántula del sur de Rusia

Tarántula del sur de Rusia Christian Pinatel de Salvator

Avistamientos fuera de sus zonas habituales

Algunos de los hallazgos han llamado especialmente la atención de los especialistas.

En Tulln, en Baja Austria, se ha detectado la presencia de la tarántula del sur de Rusia mucho más al noroeste de su área de distribución conocida hasta ahora. Según explica Carolina Trcka-Rojas, de la organización austríaca de conservación de la naturaleza Naturschutzbund Österreich, hasta el momento no se habían registrado ejemplares en zonas cercanas como Tullnerfeld y Korneuburg.

También se han producido hallazgos destacados de la tarántula de vientre negro. A finales de agosto se avistó un ejemplar en Stossau, en la parte baja del valle del Gail, lo que supone el registro más occidental de esta especie en Austria hasta la fecha.

Por su parte, el avistamiento más septentrional se ha producido en Lackendorf, en Burgenland. Según Naturschutzbund, en esta zona podrían llegar a solaparse las áreas de distribución de ambas especies.

Tarántula del sur de Rusia

Tarántula del sur de Rusia Сергій Марков

De aspecto intimidante, pero generalmente inofensivas

En Austria habitan principalmente dos especies autóctonas de tarántulas: la del sur de Rusia y la de vientre negro. Ambas pertenecen a la familia de las arañas lobo y pueden morder si se sienten amenazadas, aunque las mordeduras son poco frecuentes y suelen producirse cuando se las molesta o manipula.

Su mordedura puede resultar dolorosa y provocar enrojecimiento o hinchazón, pero, por lo general, no representa un peligro para las personas sanas.

Según Naturschutzbund, la presencia de la tarántula del sur de Rusia ya estaba documentada en la zona del lago Neusiedl y en Viena a principios de la década de 1920. La tarántula de vientre negro, por su parte, se registró por primera vez en Estiria en la década de 1970.

Desde entonces, se han encontrado ejemplares en otras regiones del país. En 2024 se documentó por primera vez la presencia de la tarántula del sur de Rusia en Estiria.

Además, un estudio científico publicado en 2025 señala que las tarántulas están volviendo a expandirse en Chequia tras décadas de retroceso. Los investigadores apuntan a los veranos cada vez más cálidos y secos como uno de los principales factores que podrían explicar esta recuperación.