HOY CUMPLIRÍA 56 AÑOS EL MÁS GRANDE: REMIGIO

. Nació en Concordia, Entre Ríos, el 6 de noviembre de 1970. Fue, para la mayoría de los de estos tiempos, el mejor boxeador de nuestra historia. Los de antes dirán «Tiriti». Hoy no lo vamos a discutir. Acá era, es hoy en día, y será por siempre simplemente… Remigio.

A los cuatro años, la madre lo deja en la plaza principal en manos de la Iglesia Juan XIII que queda en Estancia Grande. Un lugar lejano y remoto para una criatura como lo era él. Allí se cría y se desarrolla con fe, conducta y optimismo.

Él recordaba «patente» aquel día en que su mamá lo llevó para que gente lo levantara y se lo llevara a un mundo desconocido y lejano: la Iglesia Juan 23. Remigio salió a los quince y fue a buscar a su mamá. Quería conocerla, hablarle, contarle sobre su vida, de sus sentimientos y pensamientos más íntimos y personales… Buscar afecto y amor como todos en la viña del Señor. Encontró en el boxeo el camino a seguir.

Se instala en el barrio San Agustín, cobijado por una familia solidaria y generosa. Afuera lo esperaba un hermano boxeador… «Pantera» Molina, quien lo lleva a entrenar al gimnasio de Don Nicolás Camino. Con una camada mitológica, que sacó grandes valores a nivel nacional y sudamericano.

«Pantera» le insistía con que se vaya a conocer otros lugares con mejor competencia, más y mejores equipamientos, y buenos contactos que le abran otras puertas. A la Meca, a la Buenos Aires querida… Terminó, este «negro» con cara de indio, huesudo y puntiagudo, aguantando los chicotazos de los más feroces bombarderos de su categoría.

Vive en la Federación Argentina de Boxeo (F.A.B.) y en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (C.E.N.A.R.D.). Lo requieren por allá y anda bien. No había otra. Remigio fue ocho veces campeón argentino amateur, campeón sudamericano y subcampeón preolímpico. Hasta llegó a clasificar para los Juegos Olímpicos. Fue un fenómeno en la selección argentina de aquellos años. Protagonista y campeón de argentinos, sudamericanos y panamericanos.

Siempre se escuchan las historias de aquellos Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Le sacaron la medalla «del buche». Estuvo a una mano de llevársela, pero nos dejó muy bien representados.

Remigio era un boxeador movedizo, certero, aguerrido, y se brindaba. De puntería y aguantador. «Facturaba» con las dos manos, manejaba los dos perfiles, y era muy ágil. Por eso se fajó con «la crema de la crema» del boxeo mundial.

Acá en Concordia siempre se escucha por las calles que peleo por el título mundial Super Gallo CMB con el legendario triple campeón mundial Erik «El Terrible» Morales en Tijuana, México. Fue al frente, no a buscar solo el cheque. ¿Quién no dijo, entusiasmado, que peleó con Nazeem «El Príncipe» Hamed en Inglaterra? El gran campeón mundial pluma que pegaba como un mediano. Se la jugó como siempre.

«Ah, no te olvides también que peleó en Las Vegas contra Juan Manuel Márquez. Y lo tiró en el segundo con un mano abajo…», dicen los memoriosos. Misma situación, siempre gran actitud en sus momentos más sublimes.

Como profesional, Remigio fue una importante figura de la categoría Pluma en los años 90. Tiene derrotas y victorias que lo definen: Le gano a tipos como Néstor Paniagua, Sergio Nunez, Walter Farías, Rubén Condori, y Sergio Liendo. A los concordienses Jesús Moreno y Miguel Alvarado. Se quedó «corto» en las más grandes.

Le tocó una época de grandes campeones mundiales. Nunca se pudo colgar un cinturón. Se topó con leyendas de todos los tiempos y de todos los pesos. Rivales que ya están en el Salón de la Fama de New York. Se dice que fue un «Campeón sin Corona» o «Un Rey sin Trono». Que no estuvo en el momento ni en el lugar indicado. Inclusive perdió hasta el campeonato argentino Pluma, frente a Juan Gerardo «El Vikingo» Cabrera. Nunca fue campeón. Pero fue «El Campeón de la Gente». Y eso para «La Ley del Boxeo» es mucho más importante…

Lo más memorable es que supo de superación sin pisarle la cabeza a nadie. Muy honesto y extremadamente humilde. Un amigo que él y «La Ley del Boxeo» tienen en común lo califico una vez: «El Hombre sin Rencores», porque era feliz antes de la fama, durante su apogeo, y mucho tiempo después también. Siempre aceptó lo que le tocó en la vida, y nunca interpretó el papel de víctima ni de resentido social».

La familia del boxeo ya no lo disfruta recibiendo las plaquetas y los homenajes de la Comisión Municipal de Boxeo. Subiendo al Gimnasio Municipal, sonriendo y saludando a todos con gran alegría. Mirada fija y mano firme. Sonrisa a flor de piel. Pero su recuerdo sigue ahí… Son los inmortales, los imperecederos. Los que están en el «Salón de la Fama de la Ley del Boxeo». Y, aunque sea muy humilde, para llegar acá hay que pelearla y mucho…

Consternación, homenajes, condolencias y mensajes de todo tipo sucedieron a la noticia que está por cumplir diez años. Remigio de la gente se fue una tarde maldita de sábado cerca del río Uruguay jugando al fútbol. El corazón le dijo hasta acá llegamos «mi negro». El y su gran corazón ya habían hecho mucho con poco.

Nació en las periferias, anduvo por Las Vegas y por la vieja Europa, pero en las periferias murió… No renegaba de su realidad, todo lo contrario. Era feliz en Concordia, jugando al fútbol con su hermano y amigos. Con su gente, que tanto quiso y extrañó en sus viajes por Argentina y el mundo.

El país de uno es donde están tus afectos, tus mejores recuerdos y donde vive aquel niño que nunca olvidó. Ese niño, nervioso y lleno de miedos, esperaba en la plaza que unos señores se lo llevaran lejos de su madre. A Remigio no le importaba el paso del tiempo, ni saber que ya venía declinando. Ni pendiente estaba. Hacía rato que ya sabía que era eterno… Feliz cumpleaños, Remigio Daniel.