GRATITUD Y ESPERANZA ANTE LA VISITA DEL PAPA LEÓN

Lo recibimos con la alegría de un pueblo que reconoce en su presencia un gesto de cercanía y un

llamado a mirarnos como hermanos.

Su visita llega en un tiempo difícil. Uno de cada tres argentinos vive en la

pobreza, y entre los niños la proporción alcanza casi a la mitad. La actividad

productiva se debilita, el trabajo se precariza y muchas familias se endeudan

para llegar a fin de mes. Detrás de cada cifra hay rostros concretos: las «piedras

desechadas» que el Santo Padre nos invita a reconocer como piedras angulares

fierza suma



de la sociedad que viene.

En Magnifica humanitas, su primera encíclica, firmada en el 135.

º aniversario de

la Rerum novarum, el Papa recuerda que el progreso auténtico es el que pone a

la persona en el centro, y exhorta a orientar las políticas hacia el bien común, el

trabajo digno y una distribución equitativa de los frutos de la innovación. Esa

enseñanza ilumina también nuestra realidad: ninguna estabilidad es plena si no

se traduce en trabajo, producción y dignidad para todos.

Desde Fuerza Suma compartimos esa mirada. Creemos que la Argentina

necesita superar la lógica del ajuste con un plan de desarrollo nacional que

impulse la industria, el agro, el comercio y el empleo; un federalismo real, que

permita a cada argentino crecer en su propia tierra sin verse obligado a emigrar;

y la inspiración de la doctrina social de la Iglesia, que coloca la dignidad de la

persona y del trabajo por encima del afán de lucro.

Sabemos que la Iglesia no es una facción, y no pretendemos que su palabra sea

bandera de nadie. Precisamente por eso la escuchamos con respeto: porque nos

interpela a todos, gobernantes y opositores, empresarios y trabajadores,

creyentes y no creyentes. Su llamado al diálogo y al encuentro con el otro es

también el nuestro.

Que su paso por la Argentina renueve la esperanza de un pueblo que no se

resigna, y nos ayude a construir juntos una Nación desarrollada, justa y

soberana, donde nadie quede atrás.

JUNTA PROMOTORA

Alemann Katja (Artista), Amiune José Miguel (Analista de Política Internacional),

Anzaldi Pablo (Docente), Ariza Guillermo (Politólogo y periodista), Auer Ricardo

(Geopolitólogo y periodista), Autón Omar (Dirigente gremial), Barceló Gabriel

(Físico Nuclear), Barrera Fernando (Dirigente gremial), Barrios Alicia

(Periodista), Blajeau Yvonne (Abogada y académica), Bonifaci Antonio

(Diputado Nacional MC, Abogado), Breinlinger Alberto (Economista), Brenta

Noemí (Economista, especialista en deuda externa), Caciabue Matías (Director

de NODAL), Calvo Federico (Historiador), Corni de Osvaldo (Dirigente

empresario), Del Blanco Rafael (Sacerdote), Desideri Cristian (Economista),

Díaz Mario (Abogado), Franchi Amelia (Médica), García Solá Manuel

(Empresario biotecnológico y académico), Giarrizo Victoria (Economista y

escritora) Grippo Gerardo (Industrial), Landaburu Jorge (Periodista y escritor),

Módolo Cristian (Economista y docente), Nigro Daniel (Contador), Olmos

Gaona Alejandro (Historia dos y Especialista en deuda externa), Prieto Rafael

(Consultor), Reija Gustavo (Eco nomista), Robín Raúl (Productor agropecuario),

Ruíz María Fernanda (Docente e investigadora), Siede Liliana (Dra. en Bioética

y Derechos Humanos), Soso Elias (Em presario), Stefani Fernando

(Investigador, científico), Tain Marcela (Contadora y Licenciada en Asistencia

Social), Zaccagnini Jorge (Fundador de Infoworkers), Aguirre Martín (Dr. en

Economía).