GRATITUD Y ESPERANZA ANTE LA VISITA DEL PAPA LEÓN
XIV por su viaje apostólico a la Argentina, del 8 al 11 de noviembre. Casi cuatro
décadas después, un Sucesor de Pedro vuelve a nuestra tierra.
Lo recibimos con la alegría de un pueblo que reconoce en su presencia un gesto de cercanía y un
llamado a mirarnos como hermanos.
Su visita llega en un tiempo difícil. Uno de cada tres argentinos vive en la
pobreza, y entre los niños la proporción alcanza casi a la mitad. La actividad
productiva se debilita, el trabajo se precariza y muchas familias se endeudan
para llegar a fin de mes. Detrás de cada cifra hay rostros concretos: las «piedras
desechadas» que el Santo Padre nos invita a reconocer como piedras angulares
de la sociedad que viene.
En Magnifica humanitas, su primera encíclica, firmada en el 135.
º aniversario de
la Rerum novarum, el Papa recuerda que el progreso auténtico es el que pone a
la persona en el centro, y exhorta a orientar las políticas hacia el bien común, el
trabajo digno y una distribución equitativa de los frutos de la innovación. Esa
enseñanza ilumina también nuestra realidad: ninguna estabilidad es plena si no
se traduce en trabajo, producción y dignidad para todos.
Desde Fuerza Suma compartimos esa mirada. Creemos que la Argentina
necesita superar la lógica del ajuste con un plan de desarrollo nacional que
impulse la industria, el agro, el comercio y el empleo; un federalismo real, que
permita a cada argentino crecer en su propia tierra sin verse obligado a emigrar;
y la inspiración de la doctrina social de la Iglesia, que coloca la dignidad de la
persona y del trabajo por encima del afán de lucro.
Sabemos que la Iglesia no es una facción, y no pretendemos que su palabra sea
bandera de nadie. Precisamente por eso la escuchamos con respeto: porque nos
interpela a todos, gobernantes y opositores, empresarios y trabajadores,
creyentes y no creyentes. Su llamado al diálogo y al encuentro con el otro es
también el nuestro.
Que su paso por la Argentina renueve la esperanza de un pueblo que no se
resigna, y nos ayude a construir juntos una Nación desarrollada, justa y
soberana, donde nadie quede atrás.
JUNTA PROMOTORA
Alemann Katja (Artista), Amiune José Miguel (Analista de Política Internacional),
Anzaldi Pablo (Docente), Ariza Guillermo (Politólogo y periodista), Auer Ricardo
(Geopolitólogo y periodista), Autón Omar (Dirigente gremial), Barceló Gabriel
(Físico Nuclear), Barrera Fernando (Dirigente gremial), Barrios Alicia
(Periodista), Blajeau Yvonne (Abogada y académica), Bonifaci Antonio
(Diputado Nacional MC, Abogado), Breinlinger Alberto (Economista), Brenta
Noemí (Economista, especialista en deuda externa), Caciabue Matías (Director
de NODAL), Calvo Federico (Historiador), Corni de Osvaldo (Dirigente
empresario), Del Blanco Rafael (Sacerdote), Desideri Cristian (Economista),
Díaz Mario (Abogado), Franchi Amelia (Médica), García Solá Manuel
(Empresario biotecnológico y académico), Giarrizo Victoria (Economista y
escritora) Grippo Gerardo (Industrial), Landaburu Jorge (Periodista y escritor),
Módolo Cristian (Economista y docente), Nigro Daniel (Contador), Olmos
Gaona Alejandro (Historia dos y Especialista en deuda externa), Prieto Rafael
(Consultor), Reija Gustavo (Eco nomista), Robín Raúl (Productor agropecuario),
Ruíz María Fernanda (Docente e investigadora), Siede Liliana (Dra. en Bioética
y Derechos Humanos), Soso Elias (Em presario), Stefani Fernando
(Investigador, científico), Tain Marcela (Contadora y Licenciada en Asistencia
Social), Zaccagnini Jorge (Fundador de Infoworkers), Aguirre Martín (Dr. en
Economía).