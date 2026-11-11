Murió Carlos Babington, ídolo de Huracán y figura del fútbol argentino

Este miércoles falleció a los 77 años Carlos Alberto Babington, referente indiscutido en la historia de Huracán y exfutbolista de la Selección Argentina. Creador de un estilo refinado y dueño de una zurda exquisita, su figura quedó entrelazada para siempre a los momentos más gloriosos —y también a las páginas más complejas— del club de Parque Patricios.

Babington y un romance eterno con Huracán

Nacido en Buenos Aires el 20 de septiembre de 1949, Babington emergió como un talentoso mediocampista ofensivo de elegancia suprema. En el plano local, vistió únicamente la camiseta de Huracán, convirtiéndose en la bandera del inolvidable equipo conducido por César Luis Menotti que conquistó el Torneo Metropolitano de 1973. Aquel título representó una cumbre futbolística para la institución y transformó al volante en un ídolo definitivo para el hincha quemero.

Su jerarquía lo llevó a integrar la Selección Argentina, disputando 13 encuentros con la albiceleste, entre los que sobresalen cinco presentaciones en el Mundial de Alemania 1974. En el tramo final de su carrera en el exterior tuvo un destacado paso por el Junior de Barranquilla de Colombia, donde por su estampa y distinción fue apodado «El Lord del Fútbol».

Tras colgar los botines, Babington ratificó su liderazgo desde la dirección técnica. Tuvo pasos por instituciones de peso como Racing Club, River Plate, Banfield, Platense, Chacarita Juniors y el León de México.



Sin embargo, sus capítulos más celebrados en el buzo de DT volvieron a darse en su casa. Al frente de Huracán lideró dos retornos a la máxima categoría al gritar campeón en la Primera B Nacional en las temporadas 1989/90 y 1999/00, reafirmando un idilio que parecía inquebrantable.

El tramo final: la presidencia y el desencuentro

En 2006, la relación con el Globo sumó un nuevo capítulo cuando fue electo presidente del club. Durante su primer año de gestión, la institución logró un nuevo ascenso a Primera División en 2007. También ocupó cargos directivos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde estuvo al frente del área de Relaciones Internacionales.

No obstante, su mandato en Parque Patricios concluyó en julio de 2011 envuelto en severas críticas de los hinchas y socios por el deterioro institucional y financiero del club, derivando posteriormente en instancias judiciales por presunta mala administración. A pesar de los contrapuntos que marcaron el final de su etapa como dirigente, el fallecimiento de Babington conmueve al deporte nacional y despide a una de las piezas fundamentales de la época dorada del fútbol argentino.

BP