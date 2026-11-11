Alberto Costa revela su pesar tras la inesperada marcha de Cristiano Ronaldo de la selección portuguesa

«Con gran pesar, no me he encontrado aquí a Cristiano. Era algo que quería para mi carrera, haber compartido vestuario con él», declaró el martes el lateral derecho del Oporto a los periodistas en la sede de la Federación Portuguesa de Fútbol.

Costa, que suma 14 partidos con el Oporto en todas las competiciones esta temporada, es uno de los siete nuevos rostros en la primera convocatoria de Jorge Jesús desde la marcha de Ronaldo. Se perfila para ocupar el lateral derecho en los partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones ante Dinamarca en Braga el 14 de noviembre y Gales en Cardiff el 17 de noviembre.

Ronaldo dejó la concentración en septiembre

La ruptura con Jesús había surgido por una disputa sobre los minutos de juego. Ronaldo fue relegado al banquillo por el técnico en un partido de la Liga de Naciones en septiembre, abandonó la concentración de la selección cuando entendió que no sería titular en el siguiente encuentro y fue multado y sancionado durante 30 días por la federación portuguesa.

Siguieron semanas de silencio. Después, el 5 de noviembre, un breve vídeo de Instagram cerró la puerta a 23 años de fútbol internacional.

«Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de nuestra selección», dijo Ronaldo en el vídeo, según informó The Daily Star.

El máximo goleador histórico de Portugal cierra su carrera internacional con 234 internacionalidades y 146 goles, récord mundial del fútbol masculino de selecciones.

Un nuevo orden de capitanía

Jesús, al dar a conocer su convocatoria el día después del vídeo, dijo que no esperaba la retirada.

«Pensaba que volvería. Desde luego, tenía la intención de convocarlo», dijo.

El técnico fijó un nuevo orden de capitanía que arranca en Bernardo Silva y sigue con Rúben Dias, João Cancelo, Rúben Neves y Bruno Fernandes. Junto a Costa, los nuevos rostros fueron António Silva, Matheus Fernandes, Carlos Forbs, Geovany Quenda, Rodrigo Mora y Gustavo Varela. Francisco Conceição fue baja por sanción y Nuno Mendes por lesión.

El argumento de Costa para seguir

A Costa le preguntaron en la rueda de prensa si este era el mejor momento de su joven carrera. No fingió estar seguro.

«Siento que estoy en un buen momento, también por el equipo, por lo que venimos haciendo en el FC Oporto», declaró a los periodistas. El objetivo que se marcó a partir de ahora era sencillo: volver a ser convocado.

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Portugal se enfrenta a Dinamarca en Braga el sábado a las 19:45 hora local.

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