NOMBRES CON HISTORIA El desconocido nombre de niña asturiano que tiene casi 800 años de historia y que apenas se utiliza en España

Tiene raíces asturianas, suena elegante y vuelve a estar de moda: el nombre de niña que destaca por su belleza y significado

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Asturias guarda entre sus tradiciones un nombre de niña con casi 800 años de historia que, pese a su singularidad, sigue siendo un gran desconocido en buena parte de España. Mientras nombres como María han conseguido mantenerse de generación en generación, otros han caído prácticamente en el olvido. Es el caso de un nombre femenino de origen medieval, vinculado a la historia de Oviedo y a una de sus fiestas más populares, cuya presencia es tan escasa que ni siquiera figura entre los nombres recogidos en las estadísticas públicas del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Un nombre con raíces en la Asturias medieval

Se trata de Balesquida, un nombre femenino de origen medieval que se remonta al siglo XIII y cuya historia está estrechamente ligada a la ciudad de Oviedo. Su origen se encuentra en Velasquita Giráldez, una mujer que dejó una importante huella en la capital asturiana gracias a su generosidad. El 5 de febrero de 1232, esta vecina ovetense realizó una donación a una cofradía formada por sastres, conocidos en aquella época como alfayates, y otros vecinos de la ciudad. Entre los bienes que cedió destacaba un hospital situado junto a una de las torres de la antigua fortaleza de Alfonso III.



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Los documentos medievales permiten reconstruir parte de la historia de Velasquita Giráldez, hija de Giraldo Pérez, quien posiblemente descendía de familias francas llegadas a Oviedo atraídas por la actividad económica y religiosa que generaban la Catedral de San Salvador y el Camino de Santiago. Su nombre figura en distintas escrituras fechadas entre 1212 y 1234, algunas relacionadas con propiedades familiares en Ceares. Estos registros también hacen referencia a sus hermanos, Pedro y María Giráldez, aunque existe una incógnita que los historiadores no han podido despejar: la posibilidad de que existieran dos mujeres llamadas Velasquita Giráldez, probablemente una tía y su sobrina.

El legado medieval que sigue vivo en Oviedo

Con el paso de los siglos, el nombre de Velasquita fue evolucionando hasta convertirse en Balesquida, una transformación popular que permitió mantener vivo su recuerdo en Oviedo. Su legado quedó ligado a la Cofradía de los Sastres y a la Capilla de la Balesquida, dos referencias estrechamente vinculadas a la historia de la ciudad. Pero su huella va más allá, ya que también está presente en una de las celebraciones más queridas por los ovetenses: el Martes de Campo, conocido también como Martes del Bollu, una fiesta tradicional con la que la capital asturiana da la bienvenida a la primavera y conserva una parte de su pasado medieval.

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Pese a su importancia histórica, Balesquida sigue siendo uno de los nombres de niña más desconocidos y poco frecuentes de España. De hecho, al buscarlo en la base de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), no aparecen resultados, lo que significa que no hay personas registradas con este nombre o que su frecuencia es inferior a 20 en el conjunto del país o a cinco por provincia. Una rareza que contrasta con su profundo arraigo en Asturias, especialmente en Oviedo, donde el legado de Velasquita Giráldez continúa vivo casi 800 años después, tanto en el patrimonio histórico como en las tradiciones populares de la ciudad.